Dudelange-Milan in tv: dove vedere la diretta in chiaro di Europa League

Comincia in Lussemburgo l’avventura del Milan in Europa League: probabili formazioni live

Dudelange-Milan in tv, diretta streaming

Cerca gloria in Europa League il Milan di Gattuso e Higuain. Allo stadio Stade Jos Nosbaum, in Lussemburgo stasera in tv giovedì 20 settembre 2018 alle ore 21 fischio d’inizio di Dudelange-Milan che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ma anche in chiaro su TV8. Partita via streaming, attraverso Skygo e Tv8.

Dudelange-Milan, Gattuso alla conquista dell’Europa League

La prima sfida da non perdere è quella in programma allo Stade Jos Nosbaum, in Lussemburgo, che vede protagonista il Milan sul campo del Dudelange, prima squadra del suo Paese capace di qualificarsi in una competizione UEFA. L’incontro, valido per il gruppo F, che comprende anche Olympiacos e Real Betis

Le probabili formazioni di Dudelange-Milan

Dudelange-Milan in tv in chiaro

Dudelange-Milan sarà trasmessa in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ma anche in chiaro su TV8. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Peppe Di Stefano; Diretta Gol Dario Massara. Studi pre e post partita sia su Sky che su Tv8 con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.