Copenaghen-Atalanta in tv: dove vedere la diretta playoff Europa League, ritorno

Dopo lo 0-0 dell’andata in casa i nerazzurri di Gasperini si giocano in Danimarca l’accesso al tabellone principale di Europa League: formazioni

Copenaghen-Atalanta in tv, diretta streaming

Serve un ultimo sforzo per poter entrare nell’Europa che conta. Ultimo match dei playoff di Europa League per l’Atalanta che scende in campo in quella che è una finale a tutti gli effetti in terra di Danimarca. Si gioca questa sera giovedì 30 agosto 2018 alle ore 18:30 il ritorno Copenaghen-Atalanta (0-0 risultato dell’andata) che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football (canale 202) e in pay per view su Sky Sport 251 con la cronaca di Federico Zancan e il bordocampo di Marco Nosotti.. Partita via streaming, attraverso Skygo.

Copenaghen-Atalanta serve vincere o pareggio con reti

Si parte dallo 0-0 dell’andata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il che obbliga l’Atalanta a fare comunque una gara di attacco in Danimarca, per cercare almeno di fare un gol. Il pareggio con reti, oltre che la vittoria ovviamente, qualificherebbe la squadra di Gasperini reduce dal 3-3 in casa della Roma in campionato.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Atalanta

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen, Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen; Fischer, Sotiriou, N’Doye. Allenatore: Solbakken

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Barrow; Gomez. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia)