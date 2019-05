Cittadella-Verona in diretta tv la finale di andata playoff di serie B, le scelte di Venturato e Aglietti

Primo atto conclusivo per decidere la promozione in serie A, il Cittadella ospita il Verona in un derby veneto che vale la finale di andata, probabili formazioni

Cittadella-Verona diretta tv e streaming

Dopo un lungo estenuante campionato si sta per scrivere l’ultimo capitolo della serie B. Siamo arrivati alla finale dei playoff. Sarà una questione tutta veneta questa sera giovedì 30 maggio 2019 l’andata con fischio d’inizio alle ore 21.00 di Cittadella-Verona che sarà trasmessa in diretta tv e streaming in chiaro su Rai Tre oltre che sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Cittadella-Verona, per un posto nella massima serie

Cercasi la terza promossa da affiancare a Brescia e Lecce già da un mese nel campionato di massima serie. Sarà il derby veneto Cittadella-Verona, infatti, ad assegnare l’ultimo posto valido per la promozione in A. I granata di Venturato sono stati straordinari in semifinale contro il Benevento, ribaltando la sconfitta interna con un successo 3-0 in Campania. L’Hellas Verona, alla fine di un torneo tribolato che ha visto nel finale l’esonero di Fabio Grosso e l’approdo sulla panchina gialloblu di Aglietti che ha portato i suoi al successo decisivo 1-0 a Pescara dopo lo 0-0 del Bentegodi. Ne rimarrà soltanto una, domenica 2 giugno ritorno.

LE PROBABILI FORMAZIONI Cittadella-Verona

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Siega, Iori, Proia; Schenetti; Moncini, Diaw. A disp.: Maniero, Benedetti, Parodi, Camigliano, Drudi, Cancellotti, Pasa, Maniero, Bussaglia, Scappini, Finotto. All. Venturato.



Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi. A disp.: Ferrari, Munari, Marrone, Pazzini, Balkovec, Lee, Danzi, Berardi, Tupta, Almici. All. Aglietti.

Cittadella-Verona in diretta tv e streaming Rai e Dazn

L’andata della finale, in programma allo Stadio “Tombolato” di Cittadella, che per l’occasione sarà completamente esaurito, sarà trasmessa in diretta, domani, giovedì 30 maggio, a partire dalle 20.55, su Rai3: la telecronaca sarà di Fabrizio Tumbarello e Giuseppe Galati.

