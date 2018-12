Chievo-Inter in tv: dove vedere la diretta streaming, vietato sbagliare a Verona

Icardi e compagni di scena al Bentegodi contro il fanalino di coda in serie positiva dall’arrivo di Di Carlo: a che ora si gioca, probabili formazioni live

Chievo-Inter diretta tv e streaming

Nel grande sabato di serie A prenatalizio Inter impegnata questa sera 22 dicembre allo stadio Bentegodi contro il Chievo Verona. Si gioca alle ore 18 Chievo-Inter che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e in pay per view su Sky Sport 252. Streaming attraverso l’applicazione Skygo.

Chievo-Inter tre punti quasi obbligati prima del Napoli

con Juventus e Napoli che corrono l’Inter è obbligata a vincere, ancor di più in casa dell’ultima in classifica per tenere il passo e per continuare a mettere al sicuro il suo terzo posto Champions. Per di più tra qualche giorno ci sarà lo scontro diretto a San Siro col Napoli. Ma la squadra di Spalletti deve fare attenzione ad un Chievo comunque rigenerato dall’arrivo di Mimmo Di Carlo (dopo D’Anna e Ventura) in panchina e capace di infilare una sequenza incredibile di pareggi in campionato peraltro anche con Napoli e Lazio laddove però manca ancora la prima vittoria e pesa il -3 della penalizzazione estiva.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Léris, Hetemaj, Rigoni, Giaccherini, Jaroszynski; Pellissier, Meggiorini. A disposizione: Semper, Tanasijevic, Cesar, Depaoli, Tomovic, Kiyine, Burruchaga, Obi, Birsa, Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.

INTER (4-3-1-2): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Nainggolan, Borja Valero, Lautaro Martinez, Keita, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

Chievo-Inter in diretta tv e streaming: telecronisti

Chievo Verona-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite, fibra), telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol: Geri De Rosa.