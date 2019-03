Bologna-Genoa in diretta tv 27 marzo 2019: dove vedere la finale del torneo di Viareggio

Un po’ contro i pronostici saranno loro a giocarsi l’edizione numero 71 del Torneo di Viareggio. Sarà Bologna-Genoa la finale della Viareggio Cup, in programma mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 15.00 allo stadio “Picco” di La Spezia. La finalissima sarà trasmessa in diretta in chiaro su RaiSport (canali 57 e 58 digitale terrestre). Lo streaming delle partite sarà possibile da tablet, cellulare e pc sul sito RaiPlay – Rai o sul sito di RaiSport mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley.

Gli emiliani hanno eliminato il Bruges ai calci di rigore in semifinale. I liguri invece hanno avuto la meglio sul Parma in rimonta. Nella prima semifinale disputata al ‘Necchi-Balloni’ di Forte dei Marmi (Lucca), il Genoa ha sconfitto il Parma per 3-2. Reti: 14′ pt. Adamoli (G), 24′ Tardivo (P), 33′ Camara (P); 6′ st. Szabo (G), 43′ Cleonise (G). Nella seconda semifinale giocata al ‘Ferdeghini’ di La Spezia, il Bologna ha superato 7-6 dopo i calci di rigore il Club Brugge che si era reso protagonista delle eliminazioni di Milan e Inter. La partita era terminata 1-1 con reti al 2′ st di Cossalter (Bologna) e il pareggio al 13′ st di De Kuyffer su rigore.

Viareggio un po’ di storia

Da sempre la Coppa Carnevale è il primo autentico trampolino di lancio per i giovani calciatori. La Rai è sempre stata vicina alla manifestazione e già nel 1954 trasmise la diretta del secondo tempo della finale quando il Vicenza superò la Juventus. Dando uno sguardo alla storia del torneo, il Partizan Belgrado è stato il primo club straniero a trionfare (1951) allo Stadio dei Pini, seguito poi dallo Sparta Praga (1956). In quel periodo tra i baby c’erano lo slavo Milos Milutinovic ed il tedesco Uwe Seeler, due attaccanti importanti in chiave internazionale, ma di futuri campioni ne sono passati a decine da Viareggio: da Dino Zoff con l’Udinese, a Giacinto Facchetti, da Sepp Maier col Bayern a Sandro Mazzola e Roberto Boninsegna. Nel 1966 la finale vinta dalla Fiorentina sul Dukla Praga resterà nella storia del torneo per la presenza record di spettatori allo Stadio dei Pini: ben dodicimila sugli spalti, più altri ottomila ai bordi del campo, col permesso dell’arbitro De Marchi. Negli anni 70 il Viareggio si apre al mondo. Arrivano i club cinesi, statunitensi e argentini, ma è il Dukla Praga che spadroneggia tra le società straniere con tre successi. La Roma non ha fortuna, ma presenta fior di giocatori come Bruno Conti, Di Bartolomeie Rocca. Nel 1978 la Juventus presenta Paolo Rossi, sgusciante attaccante. Un’anticipazione di quello che passerà alla storia come il mitico ‹‹Pablito››. Il Milan ha i suoi gioielli in Franco Baresi e Fulvio Collovati. Nell’Atalanta brilla la classe di Gaetano Scirea. L’altro Baresi (Beppe) è l’alfiere dell’Inter dove giocano pure Walter Zenga, Gabriele Oriali e Ivano Bordon. Una vetrina incredibile di futuri campioni. Nel 1994 da Roma arriva già carico di fama un certo Francesco Totti: due sole partite ed un gol per il ‹‹pupone›› reclamato giovanissimo già in prima squadra, nella Juve si vedrà Alex Del Piero.