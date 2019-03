Bologna-Cagliari e Sampdoria-Atalanta: guarda la diretta tv e streaming gratis

In serie A una sfida salvezza e l’altro uno spareggio per sognare l’Europa: le probabili formazioni e come attivare il mese gratis su Dazn

La 27^ giornata di serie A si apre domenica 10 marzo 2019 alle ore 12:30 con il lunch match Bologna-Cagliari dallo stadio Grande Sardegna; a seguire alle ore 15 da Marassi fischio d’inizio di Sampdoria-Atalanta. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Bologna-Cagliari e Sampdoria-Atalanta: punti salvezza ed Europa

Al Dall’Ara va in scena la sfida salvezza tra rossoblu. Il Bologna è terzultimo e ha la ghiotta occasione di accorciare le distanze da un Cagliari che vincendo con l’Inter settimana scorsa ha fatto un bel passo verso la salvezza.

Si lotta invece per un posto in Europa tra Samp e Atalanta, sfida tra i bomber Quagliarella e Zapata. Atalanta a quota 41 punti, gli stessi di Lazio e Torino, la Samp ha soli due punti in meno ma viene da due vittorie di fila.

Probabili Formazioni Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Helander, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Soriano. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Mattiello, Lyanco, Calabresi, Donsah, Dzemaili, Svanberg, Orsolini, Edera, Falcinelli, Destro. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Pisacane, Cacciatore, Lykogiannis, Leverbe, Lella, Padoin, Verde, Oliva, Birsa, Despodov, Thereau. Allenatore: Rolando Maran.

Probabili Formazioni Sampdoria-Atalanta

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynsky, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty: Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Rafael, Belec, Junior Tavares, Ferrari, Sala, Tonelli, Vieira, Jankto, Ramirez, Defrel, Sau. Allenatore: Marco Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Gosens, Toloi, Masiello, Ibanez, Pessina, Pasalic, Kulusevski, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ore 12:30 Bologna-Cagliari, telecronaca Riccardo Mancini – Commento Tecnico: Massimo Donati. Bordocampo ed interviste: Federica Zille. Pre (dalle 12:15) dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna con Edoardo Testoni.

ore 15:00 Sampdoria-Atalanta, telecronaca: Stefano Borghi – Commento Tecnico: Dario Marcolin. Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci. Pre (dalle 14:45) e postpartita dallo stadio Marassi – Luigi Ferraris di Genova con Gabriele Giustiniani.

