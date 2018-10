Barcellona-Real Madrid in tv: dove vedere la diretta streaming del Clasico

La sfida delle sfide della Liga tra Barcellona e Real Madrid si gioca al Camp Nou, probabili formazioni live: non c’è Messi, primo Clasico senza Ronaldo

Non ci sarà Messi infortunato, non ci sarà Cristiano Ronaldo ceduto alla Juventus. Ma El Clasico resta “la” partita della Liga. Si gioca domenica 28 ottobre 2018 alle ore 16:15 al Nou Camp. Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in Italia in diretta esclusiva streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Barcellona-Real Madrid: Lopetegui rischia, Conte in allerta

Un Clasico in tono minore rispetto agli scorsi anni sia per l’assenza della sfida tra i due calciatori più forti del mondo, Messi appunto infortunato che ha saltato anche l’Inter in Champions, ma lo stesso Cr7 che in estate ha lasciato il Real per l’Italia e la Juventus. Dall’addio di Ronaldo il Madrid è piombato in una crisi senza fine con i Blancos solo ottavi in Liga con 14 punti, 5 in meno dell’Atletico Madrid capolista e 4 di ritardo proprio dal Barcellona secondo in classifica. Proprio dopo qualche sconfitta di troppo l’allenatore dei Galacticos Lopetegui è sulla graticola, si parla di Conte come suo sostituto.

Probabili Formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. All: Valverde

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco. All: Lopetegui

