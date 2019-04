Atalanta-Fiorentina in diretta tv: dove guardare la semifinale di ritorno di Coppa Italia

La seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia si gioca a Bergamo, si parte dal 3-3 di Firenze. Le scelte di Gasperini e Montella: probabili formazioni live

Atalanta-Fiorentina Coppa Italia diretta e streaming

La Lazio aspetta di conoscere l’avversaria della finale di Coppa Italia. Stasera giovedì 25 aprile 2019 resa dei conti tra Atalanta e Fiorentina nella semifinale di ritorno che si gioca alle ore 21. Atalanta-Fiorentina trasmessa in diretta su Rai Uno, visibile anche in Hd sul canale 501 del digitale terrestre con ampio pre e post partita su RaiSport (canale 57-58 del digitale terrestre). In streaming sul sito Rai Play.

Diretta Atalanta-Fiorentina, si parte dal 3-3 per andare in finale

All’andata è stata un vero e proprio spettacolo di emozioni a Firenze. Un pirotecnico 3-3 firmato da Pasalic, De Roon e Gomez per i nerazzurri e Chiesa, Benassi e Muriel per i viola che lascia aperta ogni possibilità per il ritorno. L’Atalanta oltre che per un posto in finale di coppa è in corsa alla grande per il quarto posto che dà diritto alla Champions League ed è reduce dalla grande vittoria sul campo del Napoli lunedì scorso in campionato. Più sottotono il campionato della Fiorentina che proprio un paio di settimane fa ha cambiato allenatore passando da Pioli a Montella in una stagione incolore da metà classifica senza velleità di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; G.Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; A.Gomez; Ilicic, D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Vincenzo Montella

Vedere Atalanta-Fiorentina in streaming: pre e post partita

La semifinale di ritorno di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa dallo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo e con fischio d’inizio alle 21, in diretta su Rai1. Nello studio di Saxa Rubra, invece, a partire dalle 20.00 su Raisport+ HD, per poi proseguire su Rai1 dalle 20.35, la conduzione sarà di Franco Lauro, con Antonio Di Gennaro, Jacopo Volpi e l’ex arbitro Tiziano Pieri per analizzare la “partita” dei direttori di gara. Al termine, programma a reti invertite: prima parte del postparitta su Rai1, prosecuzione su Raisport + HD. In streaming sul sito Rai Play oppure di RaiSport.