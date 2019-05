Arezzo-Pisa playoff serie C in diretta tv Rai e in streaming: semifinale andata

Allo stadio Città di Arezzo si gioca il primo atto della semifinale playoff, ancor di più un derby: per motivi di ordine pubblico ci sarà la diretta su Rai Tre in Toscana

Arezzo-Pisa in tv playoff Serie C diretta e streaming

Un derby è sempre un derby che vale molto di più se si gioca per la semifinale di andata dei playoff di serie C. In campo per questo primo atto Arezzo e Pisa. Appuntamento questa sera mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30 dallo stadio Città di Arezzo per il fischio d’inizio di Arezzo-Pisa che per motivi di ordine pubblico sarà trasmessa in diretta su Rai Tre per la sola Toscana e sarà visibile live streaming sulla piattaforma elevensports.it acquistabile come singola partita al costo di 3.90 euro oppure nel pacchetto che comprende la post season di LegaPro a 11.90 euro. La partita sarà poi trasmessa anche in differita in chiaro per tutti su RaiSport (ch57 e 58).

Playoff serie C Arezzo-Pisa semifinale di andata

Ci sarà il tutto esaurito ad Arezzo, tanto che per motivi di ordine pubblico è stata predisposta la diretta tv in chiaro per la Toscana su Rai Tre. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Davide Moscardelli, il capitano del Pisa e grande ex della partita. Da regolamento al Pisa possono bastare due pareggi per passare o segnare lo stesso numero di gol del Cavallino. I gol segnati in trasferta non valgono doppio. L’Arezzo deve quindi segnare un gol in più del Pisa nell’arco dei 180′ di gioco. Gli uomini di D’Angelo, infatti, hanno chiuso il campionato al terzo posto, mentre l’Arezzo di Dal Canto è arrivato quarto. La partita di ritorno si giocherà all’Arena Garbaldi – Romeo Anconetani di Pisa domenica 2 giugno. Il sorteggio ha stabilito che in finale (andata l’8-9 giugno e ritorno il 15-16 giugno): la vincente di Arezzo-Pisa affronterà la vincente di Feralpisalò-Triestina.

PROBABILI FORMAZIONI Arezzo-Pisa

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Serrotti, Basit, Foglia; Belloni; Cutolo, Brunori. All. Dal Canto

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Izzillo; Minesso; Masucci, Pesenti. All. D’Angelo