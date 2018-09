Netflix fa il pieno di nomination agli Emmy Awards 2018, stanotte cerimonia in diretta tv

Netflix si guadagna il maggior numero di nomination agli Emmy 2018, spodestando il dominio della HBO. Tra i programmi del gigante dello streaming ecco quelli che hanno ricevuto il maggior numero di nomination. Grande attesa per la diretta tv in chiaro della notte, scopri dove.

Netflix ribalta la scena negli Emmy Awards 2018

Nella scorsa edizione degli Emmy Awards era HBO a dominare la scena delle nomination. Incredibilmente, però, l’edizione Emmy2018 ha visto il trionfo del gigante dello streaming Netflix. Nonostante Game of Thrones sia stato lo show che ha collezionato il più alto numero di nomination, HBO è arrivata al secondo posto, superata da Netflix, che si è accaparrato ben 112 nomination contro le 108 della HBO.

Il programma Netflix che si è guadagnato il maggior numero di nomination agli Emmy 2018 è stato The Crown, che ha avuto ben 13 nomination. In coda Godless e Stranger Things con 12 nomination ciascuno. Le serie ad aver ricevuto il più alto numero di nomination sono però state Games of Thrones, con 22 nomination, e Westworld con 21.

“Ci congratuliamo con i nostri partner creativi per il loro successo senza precedenti oggi, portando Netflix ad ottenere 112 nomination”, ha dichiarato Ted Sarandos, capo responsabile dei contenuti di Netflix. “Siamo particolarmente entusiasti di vedere l’ampiezza della nostra programmazione celebrata con nomination distribuite su 40 titoli nuovi e del ritorno che mostrano la nostra varietà ampia ed espansiva – commedie, drammi, film, serie limitate, documentari, varietà, animazione e realtà”.

The Crow, la serie Netflix con il maggior numero di nomination

In The Crown l’ascesa della Regina Elisabetta II (Claire Foy) viene narrata dal suo matrimonio con Prince Phillip (Matt Smith) nel 1947, fino ai giorni nostri. Meravigliosamente filmato con scene a Malta e in Kenya, oltre a Balmoral in Scozia e con un costume meticoloso, The Crown mostra la storia dell’Inghilterra attraverso la vita della sovrana più longeva dei nostri tempi.

La serie gioca ad instaurare rapidamente paralleli politici e privati, stratificando le tempeste del matrimonio reale, freddo e distante, sulla crisi del Canale di Suez, nel 1957, per esempio. Insomma, una serie che si è garantita un vero e proprio successo e non solo nel mondo della critica, bensì anche tra il popolo del web, che ormai attende già la terza stagione del programma.