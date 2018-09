Kill la Kill, il nuovo sorprendente anime di Studio Trigger ora su Netflix

Dai creatori di FLCL, Gurren Lagann e Panty e Stocking arriva l’anime Kill la Kill sulla piattaforma Netflix, la prima serie di produzione televisiva sotto il nuovo Studio Trigger.

Trama e giochi di parole in Kill la Kill, il nuovo anime su Netflix

La trama ci mostra una studente, Matoi Ryuuko, che giunge all’Accademia Honnouji per cercare l’assassino di suo padre. La giovane dovrà affrontare il presidente del Consiglio studentesco, Kiryin Satsuki, nonché la sua guardia personale e lo farà utilizzando una lama gigante che ricorda un enorme paio di forbici. Già, perché la storia di Kill la Kill ruota attorno a una serie di giochi di parole. In giapponese, le parole per definire l’uniforme scolastica (制服 seifuku) e la conquista (征服 seifuku) sono foneticamente identiche, anche se usano caratteri diversi. Quindi, il piano malvagio dei cattivi è conquistare il mondo con uniformi scolastiche e altri vestiti. Un altro gioco di parole simile è quello tra “moda” (フ ァ ッ シ ョ ン fasshon) e “fascismo” (フ ァ シ ズ ム fashizumu) che suonano sorprendentemente simili in giapponese. Infatti, nella storia, Kiryuin Satsuki usa la moda per trasformare la scuola in una dittatura fascista.

Kill la Kill prende tutti i logori e clichés logori degli anime, li amplifica e poi li inverte deliziosamente per dare qualcosa di eccitante e fresco. Mentre la storia di vendetta di Ryuuko è prevedibile, è l’esecuzione dei punti della trama che la distingue dai suoi pari. Tutto è esagerato fino all’estremo, inclusi l’ambientazione scolastica, i personaggi e i concetti. Quando l’azione rallenta, subentra un mondo di riferimenti e omaggi alla cultura occidentale che vanno dalla Marvel Comics alla musica classica, alla letteratura.

Kill la Kill tra immagine e suono oltre la trama

Come ogni anime che si rispetti, Kill la Kill gioca molto sulle immagini e l sonorità oltre che sulla narrazione. Gli sfondi dell’anime, disegnati sullo stile dei dipinti a olio e forniscono epicità allo spettacolo, se lo Studio Trigger prende ogni possibile scorciatoia nella produzione di questo spettacolo utilizzando fotogrammi singoli estesi, lo stile e l’energia inseriti nella grafica rendono questo anime un capolavoro.

La colonna sonora composta da Hiroyuki Sawano (di Attack on Titan e Blue Exorcist fame) è eccezionale sotto ogni aspetto e regge lo spettacolo quando l’animazione decide di prendersi una pausa. Combinando generi che spaziano dal rock, all’elettronica, alla voce, al jazz e al basso, Sawano crea una colonna sonora distintiva, avvincente, energica, che fluisce perfettamente con la natura esagerata di Kill la Kill.