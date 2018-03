Tutte le strade portano a Roma: prima tv Canale 5 con Raoul Bova una commedia sentimentale

Durante un viaggio in Italia, una madre e una figlia incontrano uno scultore che cambierà la loro vita… prima serata in tv 21 marzo

Tutte le strade portano a Roma: streaming e diretta

C’è una storia d’amore che fa bene al cuore questa sera mercoledì 21 marzo in prima serata su Canale 5. Sarah Jessica Parker e Raoul Bova saranno i protagonisti del film in prima visione tv Tutte le strade portano a Roma, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Video Mediaset.

Tutte le strade portano a Roma, film in tv: cast e curiosità

Il film con il titolo originale All Roads Lead to Rome è del 2015 diretto da Ella Lemhagen. Nel cast Sara Jessica Parker (Summer), Rosie Day (Summer), Raoul Bova (Luca), Claudia Cardinale (Carmen de Rossi), Paz Vega (Giulia Carni), Nadir Caselli (Valentina).

Tutte le strade portano a Roma: la trama

Maggie e sua figlia Summer atterrano in Italia ma la figlia non ha alcuna voglia di rimanere e vuole tornare dal suo amore che è in prigione negli USA e vuole che Summer la raggiunga per prendersi la colpa. Nel frattempo arrivano alla cascina dello zio George in Toscana, dove incontrano Luca con sua madre Carmen; anche lei vuole scappare a Roma per sposarsi con Marcellino, dato che sono innamorati da 50 anni. Le due alla prima occasione scappano per raggiungere assieme le loro destinazioni, e da qui inizia la romantica avventura.

Tutte le strade portano a Roma: lo spot di Canale 5