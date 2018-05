Io, Robot: Will Smith contro l’intelligenza artificiale, film stasera in tv

Umani e intelligenze artificiali convivono in questo mondo futuristico, un giorno però si verifica un delitto che potrebbe mettere a repentaglio il genere umano…

Io, Robot, Film in tv: streaming e diretta

L’appuntamento con Will Smith nei panni di un poliziotto in un futuro pieno di automi robot in Io, Robot è fissato per la serata di mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 21.10 sugli schermi del Canale 20 Mediaset, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset.

Io, Robot, Film in tv: cast e curiosità

La pellicola è datata al 2004, si tratta di una storia neo-noir di fantascienza diretta da Alex Proyas. La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Vintar e Akiva Goldsman ed è tratta dall’omonima storia di Isaac Asimov. Nel cast troviamo Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell, Chi McBride, Alan Tudyk e Shia LaBeouf. Prodotto con un budget di 120.000.000 dollari, il film ne ha incassati 144.000.000 a livello nazionale e 202,000,000 sui mercati esteri, per un totale a livello mondiale di 347.000.000 dollari. Ha ricevuto numerose recensioni favorevoli e i critici ne hanno lodando la sceneggiatura, gli effetti visivi e le scene d’azione. La pellicola è stats nominata anche all’Oscar per i migliori effetti visivi.

Io, Robot, Film in tv: la trama

Corre l’anno 2035. Sulla Terra le intelligenze artificiali e gli umani vivono serenamente in simbiosi, le prime asservite ai secondi: gli esseri umani, infatti, sono protetti dai robot per le tre leggi della robotica. Il poliziotto robot Del Spooner, un detective della polizia di Chicago, dirige le indagini relative all’omicidio del Dottor Alfred Lanning, uno degli scienziati di punta della U.S. Robotics. tuttavia, il delitto suscita parecchie perplessità. Del sospetta che dietro a tutto ci sia Sonny, un altro robot: la cosa avrebbe ripercussioni catastrofiche per gli esseri umani. Se i robot fossero davvero in grado di sfuggire al controllo umano, chi mai potrebbe fermare la loro ascesa?

Io, Robot, Film in tv: trailer ufficiale