Non c’è più religione, prima tv Rai 1: Bisio, Gassmann e Finocchiaro in una divertente commedia

Grande cinema italiano in prima visione su Rai 1: in un paesino senza nascite sono alla disperata ricerca di un bambinello per il presepe vivente

Non c’è più religione, diretta e streaming

Si respira un po’ di aria natalizia ma soprattutto si stempera sul tema spesso esasperato dell’integrazione. Questa sera sabato 24 febbraio su Rai 1 in prima visione e in prima serata va in onda il film Non c’è più religione. Appuntamento alle ore 21.20, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Non c’è più religione, cast e curiosità

Film commedia del 2016 diretto da Luca Miniero, e interpretato da Claudio Bisio, nella parte del sindaco di un piccolo paese, Alessandro Gassman, leader della comunità musulmana locale, Angela Finocchiaro, suora del paese, Roberto Herlitzka, Giovanni Esposito. e tanti altri caratteristi tra cui Giovanni Cacioppo. Dopo Benvenuti al Nord e La scuola più bella del mondo, per Non c’è più religione il regista partenopeo Luca Miniero torna al Sud e si spinge ancora più in là, scegliendo la Puglia di Manfredonia, nel foggiano, e zone limitrofe per le riprese.

Non c’è più religione, trama

Una commedia che parla dei diversi conflitti tra le comunità religiose del mediterraneo. Questi litigi avvengono per il semplice motivo che non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente; così il sindaco Cecco (Claudio Bisio) e Suor Marta (Angela Finocchiaro) chiedono aiuto alla comunità musulmana presente nell’isola presieduta da Billal )Alessandro Gassmann). Inizierà ad innescarsi la più classica della commedia degli equivoci…

Non c’è più religione, trailer