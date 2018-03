Tutto tutto niente niente, film stasera in tv: Antonio Albanese si fa in tre

In prima serata su Rai Movie non perderti uno straripante Antonio Albanese nel sequel di Qualunquemente: trama, cast e trailer

Tutto tutto niente niente streaming e diretta

Per una sera all’insegna delle risate che solo i personaggi di Antonio Albanese possono regalare l’appuntamento con il film Tutto tutto niente niente è per stasera domenica 25 marzo alle ore 21.10 sugli schermi di Rai Movie, in alternativa è possibile seguire Tutto tutto niente niente anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Tutto tutto niente niente, le curiosità e il cast

Forti del grande successo ottenuto da Qualunquemente, Antonio Albanese e il regista Giulio Manfredonia tornano con un sequel per mostrare ironicamente tutte le nefandezze che avvengono nel Bel Paese, Albanese suggerisce riguardo la sua pellicola: “Il mio è un film psichedelico, grottesco, drammatico e comico come il tempo che stiamo vivendo“. Nel cast anche Fabrizio Bentivoglio (il sottosegretario), Lunetta Savino (la mamma di Frengo), Lorenza Indovina (Carmen La Qualunque), Clizia Fornasier (la escort) e Paolo Villaggio (il Presidente del Consiglio).

La trama di Tutto tutto niente niente

Cetto La Qualunque viene arrestato con il suo consiglio comunale. In carcere l’ex sindaco rimane completamente in silenzio sui nomi dei suoi collaboratori, diventando così amico fidato del Sottosegretario. Così alcuni parlamentari misteriosamente uccisi verranno sostituiti proprio con Cetto e altri due uomini ambigui: Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato. Il primo è un veneto favorevole alla secessione, un razzista che sfrutta i clandestini tentando di costruirsi un esercito privato. Il secondo è invece un affezionato della marijuana pugliese appena tornato in Italia.

Il trailer ufficiale di Tutto tutto niente niente