Molto incinta, film stasera in tv: con Katherine Heigl su La 5

Questa sera la storia di una ragazza che resta incinta in seguito ad una notte brava, riusciranno lei e Ben a diventare ottimi genitori?

Ecco dove vedere Molto incinta in streaming

L’appuntamento con Katherine Heigl Molto incinta è fissato per stasera in tv venerdì 9 marzo alle ore 21.10 sugli schermi di La5, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset.

Molto incinta, cast e curiosità

Il film è scritto, diretto e co-prodotto da Judd Apatow e interpretato da Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd e Leslie Mann. In seguito al suo rilascio il 1 ° giugno 2007 ebbe un grande successo di box office, incassando ben 219 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film ha infatti incassato ben 30.690.990 di dollari nel suo week-end di apertura, dietro ai Pirati Dei Caraibi, rimanendo per otto settimane nella top ten. L’autrice canadese Rebecca Eckler ha scritto nella rivista Maclean lamentandosi delle somiglianze tra il film e il suo libro, Knocked Up, uscito negli Stati Uniti nel marzo 2005. In seguito ha perseguito un’azione legale contro Apatow e l’Universal Pictures sulla base della violazione del diritto d’autore.

La trama di Molto incinta

In seguito ad una promozione nella sua brillante carriera da giornalista, Alison Scott, va in un locale per festeggiare con sua sorella maggiore Debbie. Qui incontra Ben Crucis, proprio quando Debbie la lascia sola per tornare a casa. Allison rimane con Ben, beve e balla tutta la notte e i due finiscono per avere un’avventura amorosa. Ben non usa il preservativo e otto settimane dopo, Allison scopre di essere incinta. Chiama Ben e decidono di stare insieme e di tenere il bambino. Tuttavia, Ben è un ragazzo molto immaturo ed impacciato e difficilmente potrà essere un buon padre, ha il via così una divertente commedia…