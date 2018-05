Io sono leggenda, film in tv 18 maggio 2018: Will Smith lotta contro una strana epidemia

Sul canale 20 Mediaset in prima serata l’ex principe di Bel Air è un virologo unico sopravvissuto ad un’epidemia che trasforma gli umani in vampiri

Io sono leggenda: diretta tv e streaming

Questa sera mercoledì 16 maggio 2018 alle 21.25 sul canale 20 Mediaset va in onda alle 21 il film Io sono leggenda (I am legend), pellicola di fantascienza del 2007 diretta da Francis Lawrence, basato sull’omonimo romanzo di Richard Matheson, interpretato da Will Smith, Salli Richardson, Alice Braga. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Io sono leggenda: cast e curiosità

Will Smith è Robert Neville, Salli Richardson è la moglie di Neville, Alice Braga è Anna una donna immune. È presente un cameo dell’attrice inglese Emma Thompson nel ruolo non accreditato della dottoressa Alice Krippin.

Io sono leggenda: la trama

New York, 2012. Un virus ha ucciso tutti gli uomini e li ha trasformati in vampiri. La città è deserta, e l’unico sopravvissuto è il dottor Robert Neville, brillante virologo militare, scopritore di un possibile siero che potrebbe salvare l’umanità. Neville si è barricato nella sua casa di New York, costruendovi un laboratorio sotterraneo in cui conduce degli esperimenti su cavie animali infette per trovare una cura all’epidemia; solo di giorno può uscire in cerca di cibo e rifornimenti, dato che gli infetti rimangono nascosti nel buio all’interno degli edifici abbandonati poiché alla luce solare il loro corpo brucia. Ogni notte la sua vita è in pericolo perché la notte è il giorno dei padroni del mondo …

Io sono leggenda: il trailer