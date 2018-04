Iron Man 3: Robert Downey Jr è ancora l’uomo d’acciaio questa sera in tv

Tony Stark stasera su Rai 2 nel terzo episodio della saga dedicata al supereroe della Marvel: trama, trailer e curiosità

Iron Man 3 questa sera in tv

Seratona da eroi, anzi da supereroi stasera in tv, lunedì 23 aprile 2018 su Rai 2, alle 21.25, con il film d’azione ed effetti speciali Iron Man 3 sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics interpretato da Robert Downey Jr. Il film può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Iron Man 3: cast e curiosità

Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle che sono tornati ad interpretare nuovamente i personaggi di Tony Stark, Pepper Potts e James Rhodes. Altri attori di rilievo Ben Kingsley, È il sequel di Iron Man (2008) e Iron Man 2 (2010) e il settimo film del Marvel Cinematic Universe. La sceneggiatura del film, scritta da Shane Black e Drew Pearce, è ispirata alla storia Extremis scritta da Warren Ellis. Il film è interpretato da, Don Cheadle che sono tornati ad interpretare nuovamente i personaggi di Tony Stark, Pepper Potts e James Rhodes. Altri attori di rilievo Rebecca Hall Guy Pearce . Terza avventura per Tony Stark, che vede dietro la macchina da presa la new entry Shane Black, già regista di Kiss Kiss Bang Bang e sceneggiatore di Arma letale.

È il primo film prodotto dai Marvel Studios ad essere distribuito dopo il crossover del 2012 The Avengers e il primo della cosiddetta Fase Due del Marvel Cinematic Universe, che porta al film Avengers: Age of Ultron nel 2015.

Iron Man 3: la trama

Sono passati più di dieci anni da quando, nel corso di una serata in Svizzera, il miliardario genio e sregolatezza Tony Stark s’intratteneva con la bella Maya Hansen e lasciava sul tetto, in vana attesa, il visionario Aldricb Killian, desideroso di contare Stark tra le fila degli scienziati da lui diretti. Intanto, dal Medio Oriente, un terrorista senza scrupoli, detto il Mandarino, dopo aver seminato panico e morte in diverse zone d’America, mira sempre più esplicitamente al Presidente degli Stati Uniti…

Questa volta Tony Stark deve combattere contro Aldrich Killian che intende attaccare l’Air Force One per rapire il presidente americano e seminare il terrore nel mondo. Privato dell’armatura di Iron Man, Stark dovrà confidare nel suo ingegno per proteggere l’umanità e le persone che ama.

Iron Man 3: trailer ufficiale