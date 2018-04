Così è la vita, film stasera in tv: tornano Aldo, Giovanni e Giacomo

In prima serata su Italia 1 il trio comico protagonista di una fuga surreale che diventa un viaggio fantastico e divertente

Dove vedere Così è la vita in streaming e diretta

Risate e divertimento assicurati stasera in tv 6 aprile alle ore 21.10 sugli schermi di Italia 1 con uno dei classici di Aldo, Giovanni e Giacomo, protagonisti del loro terzo film Così è la vita. In alternativa non perdetevi la diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset.

Cast e curiosità sul film Così è la vita

Nel cast troviamo come protagonisti Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Torna anche Marina Massironi, che interpreta l’angelo Clara e Antonio Catania. Il film scritto, diretto e interpretato dal trio comico nel 1998, ha ricevuto una nomination ai Nastri d’argento del’99 per la miglior colonna sonora, ovvero Mama maé dei Negrita. Le scene di montagna sono state girate in Abruzzo, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in particolare a Campo Imperatore.

La trama di Così è la vita

Aldo Baglio, detto Bancomat, si trova da due anni e quattro mesi nel carcere di San Vittore . Un giorno nel corso del suo trasporto verso il tribunale con Giacomo, un agente di polizia che vive con la famiglia, il detenuto riesce a rubare la pistola a Giacomo e per prenderlo in ostaggio. Nel frattempo conosciamo Giovanni, bizzarro e pignolo inventore di giocattoli sposato con una donna freddissima, Elena. A Giacomo viene rubata la macchina ed inizia a chiedere aiuto ad volante, ma diviene così a sua volta ostaggio di Aldo. Il trio inizia un vero e proprio viaggio on the road e durante la fuga spericolata dalla polizia, l’auto cade in un precipizio: i tre vengono creduti morti.

Trailer ufficiale di Così è la vita