Adaline – L’eterna giovinezza, stasera su Canale 5 l’amore che sfida il tempo

Su Canale 5 una storia senza tempo, quella di Adeline, bloccata a 29 anni per l’eternità, con Blake Lively ed Harrison Ford

Dove vedere Adaline – L’eterna giovinezza streaming e diretta

L’appuntamento con la storia d’amore che sfida tempo e magia… Adaline – L’eterna giovinezza è previsto questa sera in tv sugli schermi di Canale 5 alle ore 21.20, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset.

Cast e curiosità di Adaline – L’eterna giovinezza

Il film è diretto da Lee Toland Krieger e scritto da J. Mills Goodloe e Salvador Paskowitz e vede nel cast le stelle Blake Lively, Michiel Huisman, Kathy Baker, Amanda Crew, Harrison Ford e Ellen Burstyn. Il 12 maggio 2010, Katherine Heigl è stata scelta come protagonista di Adaline, mentre il 12 novembre 2010, Angela Lansbury è stata aggiunta al cast del film, nel ruolo della figlia di Adaline. Tuttavia il 15 novembre la Heigl si ritirò dal cast di Adaline e alcune voci dicevano che fosse stata licenziata da Lakeshore, in seguito si seppe il suo ritiro è stato una conseguenza della sua recente adozione di una figlia. In seguito il ruolo principale venne offerto a Natalie Portman, che rifiutò.

La trama di Adaline – L’eterna giovinezza

L’eterna giovinezza può trasformarsi in una vera e propria condanna e lo sa bene Adaline Bowman, una donna nata all’inizio del XX secolo e ancora viva nel XXI. La donna è ferma nel tempo nei suoi 29 anni da ben otto decenni, nei quali ha assistito alle trasformazioni del mondo,due guerre mondiali e lotte degli anni ’60. Solamente sua figlia è a conoscenza della verità. Un giorno conosce il bel filantropo Ellis Jones, con lui sente di provare un sentimento molto forte e nasce una vera e propria relazione, ma, dopo un fine settimana a casa dei genitori di lui, la donna rischia di rivelare la sua storia e la sua vita potrebbe cambiare per sempre…

Il trailer ufficiale L’eterna giovinezza