Un paese quasi perfetto film Rai 1 sabato 21 luglio 2018 con Fabio Volo e Miriam Leone

Un paesino lucano in decadenza cerca un medico per rilanciarsi per poter ospitare una fabbrica, riuscirà a convincere il dottor Fabio Volo?

Un paese quasi perfetto: diretta tv e streaming

Continua il ciclo dedicato al cinema italiano brillante nel sabato di Rai 1 che questa sera 21 luglio 2018 alle 21.25 propone per il ciclo “Italiani come noi” il film di Massimo Gaudioso Un Paese quasi perfetto con Fabio Volo, Silvio Orlando, Miriam Leone. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Un paese quasi perfetto: cast, personaggi e curiosità

Fabio Volo interpreta Gianluca Terragni, Silvio Orlando è Domenico Bonocore, Nando Paone è Michele, Carlo Buccirosso è Nicola, Miriam Leone é Anna. Il film è un adattamento all’italiana della commedia danese, opera prima di Jean-François Pouliot, “La grande seduzione”, del 2003. Il film è stato girato nei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, nel cuore della Basilicata. Il paese di Pietramezzana non esiste, il nome è dato dalla fusione delle due locations in cui è stato realizzato il film.

Un paese quasi perfetto: la trama

Pietramezzana, piccolo paese sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I giovani lo stanno abbandonando e i pochi abitanti rimasti, per lo più ex minatori, vivono con una cassa integrazione che minaccia di trasformarsi presto in disoccupazione permanente. Ci sarebbe di che scoraggiarsi e invece no. I suoi abitanti, trascinati dal vulcanico Domenico non demordono e, non appena intravedono nell’apertura di una fabbrica la soluzione a tutti i loro guai, si attivano affinché il progetto vada a buon fine. La prima cosa da fare è trovare un medico, senza cui non può esserci nessuna fabbrica, e fortuna vuole che si imbattano in Gianluca Terragni, rampante chirurgo estetico milanese. La seconda cosa, ben più complicata, sarà convincerlo a restare. E per non fargli sentire la mancanza del wi-fi, del sushi o della musica jazz, le proveranno tutte, arrivando perfino a mettere in piedi una poco probabile squadra di cricket. Basterà questo o le altre mille attenzioni a farlo restare? Basterà la bellissima Anna?

Un paese quasi perfetto: il trailer