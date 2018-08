Selvaggi film tv 12 agosto 2018: Ezio Greggio e gli altri dispersi su un’isola deserta

La regia di Carlo Vanzina dietro il cinepattone in onda su Iris in prima serata con Leo Gullotta, Cinzia Leone, Franco Oppini, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi

Selvaggi: film stasera in tv e streaming

Novelli Robinson Crusoe con tante battute e risate assicurate in pieno stile Carlo Vanzina. Questa sera domenica 12 agosto 2018 alle 21 su Iris va in onda il film Selvaggi con un cast d’eccezione: Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Franco Oppini, Monica Scattini, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi. In diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset.

Selvaggi: cast e curiosità

Il film del regista Carlo Vanzina è uscito nelle sale nel 1995 classificandosi al 29° posto dei film di maggiore incasso nella stagione 1995/1996. Il cast del film Selvaggi vanta la presenza di Leo Gullotta nel ruolo del professore napoletano Luigi Pinardi e dell’attrice Carmela Vincenti in quello di sua sorella Marisa. Ezio Greggio è invece un noto chirurgo di Milano continuamente in disaccordo con l’impiegato delle poste romano Mario Nardone, interpretato dal simpaticissimo Antonello Fassari. Nel film sono presenti anche Franco Oppini nel ruolo dell’animatore Jimmy ed Emilio Solfrizzi in quello del disoccupato Felice.

Selvaggi: trama film

Bobo è un noto chirurgo di Milano in vacanza sulla lussuosa barca di un’amica. Quando Bobo scopre la sua fidanzata a letto con un altro, decide di terminare le sue vancanze e fare rientro a casa. Sul volo di ritorno su un piccolo aereo di una compagnia cubana, Bobo incontra altri italiani: il Professore Pinardi con sua sorella Marisa, la fotografa toscana Carlina, la coppia di romani Mario e Cinzia, l’animatore dei villaggi Jimmy, il disoccupato Felice e due splendide modelle americane. Improvvisamente l’aereo, a causa di un guasto, precipita su una piccola isola del Mar dei Caraibi. Miracolosamente illesi, il gruppo parte nell’invana ricerca di aiuto. Compresa la situazione, il Professor Pinardi propone di adattarsi al meglio fin quando non verranno tratti in salvo. Sull’isola nascerà così una piccola comunità dove ognuno svolgerà il proprio ruolo, non sempre nel migliore dei modi.