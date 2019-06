Qualcosa di speciale film in tv 19 giugno 2019: Jennifer Aniston e Aaron Eckhart in amore

Questa sera in tv, in prima serata su Rai Due, il film Qualcosa di speciale con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart

Qualcosa di speciale diretta e streaming

I sentimenti salgono in cattedra stasera in tv 19 giugno 2019 su Rai Due, alle ore 21.20, con il film sentimentale Qualcosa di speciale, pellicola del 2009 scritta e diretta da Brandon Camp e interpretata da Jennifer Aniston e Aaron Eckhart.

Qualcosa di speciale curiosità sul film

Qualcosa di speciale ha avuto diversi cambi di titolo prima del suo approdo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Nella prima stesura del copione il film era intitolato Brand New Day (traducibile in Un nuovo giorno), per poi diventare Travelling (Viaggiando), fino ad arrivare al definitivo Love happens (letteralmente L’amore capita), che gli adattatori italiani hanno modificato nel titolo attuale.

Qualcosa di speciale la trama

La storia di Ryan Burke (Aaron Eckhart), un uomo di mezz’età rimasto vedovo a causa di una tragica fatalità. Ryan decide di elaborare il lutto scrivendo un libro ove spiega come affrontare e superare la perdita di una persona cara, riscuotendo un successo imprevisto, tale da renderlo un guru dell’argomento. La nuova occupazione porta Ryan a tenere seminari in giro per gli Stati Uniti, in cui incontra lettori e appassionati, e in uno di questi viaggi, in un hotel a Seattle, incontra Eloise Chandler (Jennifer Aniston), una fioraia reduce da ripetute delusioni in amore…