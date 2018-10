Che bella giornata in tv 24 ottobre: dove vedere il film di Checco Zalone

Prima serata in compagnia dello spassoso Checco Zalone qui in veste di addetto alla sicurezza del Duomo di Milano che si innamora di una islamica

Che bella giornata diretta e streaming

C’è sempre tempo per uno dei film campioni di incassi degli ultimi anni e non poteva che essere il grande Checco Zalone a farci ridere questa sera in tv mercoledì 24 ottobre 2018 con uno dei suoi film, Che bella giornata, in onda alle 21:25 su Canale 5 dopo Striscia la Notizia. Per chi non potesse seguirlo in tv è possibile vederlo in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset.

Che bella giornata cast e curiosità

Che bella giornata è un film del 2011 diretto da Gennaro Nunziante. Si tratta del secondo film di Checco Zalone dopo Cado dalle nubi, uscito nel 2009 e diretto sempre da Nunziante. In questo film al fianco di Zalone ci sono Rocco Papaleo, che fa il papà di Checco, Tullio Solenghi, lo zio Vescovo che lo raccomanda e Nabiha Akkari nei panni della ragazza islamica di cui Zalone si innamora, Luigi Luciano alias Herbert Ballerina famoso per il sodalizio con un altro comico Maccio Capatonda.

Curiosità. All’interno del film è presente anche un “cameo” del cantautore pugliese Caparezza che interpreta se stesso o comunque un cantante “alternativo”, esibendosi in “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri e nel suo singolo “Vieni a ballare in Puglia”. Mariangela Eboli, la compagna di Zalone dal quale ha avuto una figlia di nome Gaia, ha interpretato la cugina Susi, recitando la canzone “Non amarmi” di Aleandro Baldi e Francesca Alotta con Caparezza.

Che bella giornata trama

Checco dopo tante peripezie riesce a trovare lavoro come inserviente alla sicurezza nel Duomo di Milano ed è qui che conosce e si innamora di una donna che lo introduce nel mondo dell’Islam. Checco non sa che Farah sta meditando un attacco terroristico proprio alla Madonnina ma inconsapevolmente riuscirà a far sventare la minaccia per il simbolo di Milano provocando come al solito mille guai e mille incomprensioni prima con la sua ignoranza. Ancor peggio quando Checco decide di invitare Farah nella sua Puglia per farle conoscere le usanze del posto.