Big Wedding film Rai Uno 27 agosto 2018: matrimonio pazzo in prima serata

Questa sera, in prima serata su Rai 1 una divertente commedia americana con Robert De Niro, Diane Keaton, Robin Williams, Susan Sarandon



Big wedding NON VA IN ONDA

Una storia non tanto lontana dalla realtà ma dai risvolti ovviamente ironici per una commedia divertente per tutta la famiglia. Stasera in tv lunedì 27 agosto 2018 alle ore 21.30 su Rai 1, va in onda Big Wedding, pellicola del 2013 diretta da Justin Zacham e interpretata da un cast d’eccezione: Robert De Niro, Diane Keaton, Robin Williams, Susan Sarandon. Il film può essere visto anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it

Big wedding: cast e personaggi

I protagonisti del film sono i genitori divorziati Don e Ellie Griffin, interpretati da Robert De Niro(Mission) e Diane Keaton (Io e Annie). Importanti sono anche gli altri componenti della famiglia, i fratelli Jared e Lyla Griffin (Topher Grace, protagonista nella serie That 70’s Show e Katherine Heigl, Izzie Stevens in Grey’s Anatomy), e il figlio adottivo Alejandro (Ben Barnes, Le cronache di Narnia – il viaggio del veliero). Il cast può vantare la presenza anche di Amanda Seyfried (I Miserabili) nel ruolo di Missy, la sposa, e del grande Robin Williams, nelle vesti talari del sacerdote.

Big wedding: trama

Don ed Ellie Griffin, ormai da tempo divorziati, sono costretti ancora una volta ad interpretare una coppia felice per il bene del matrimonio del loro figlio adottivo, dopo che la sua madre biologica e ultra-conservatrice decide inaspettatamente di volare dall’altra parte del mondo per partecipare al lieto evento… Peccato che la nuova compagna di Don, fosse all’epoca del tradimento, la migliore amica, di Ellie, e che anche lei, in un modo o nell’altro, sarà presente al matrimonio.

Big wedding: trailer