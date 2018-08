Il 7 e l’8 film Canale 5 lunedì 27 agosto 2018: Ficarra e Picone scambiati alla nascita

Risate e divertimento in prima serata su Canale 5 con il film del duo comico siciliano Ficarra e Picone stavolta alle prese con un errore all’origine…



Continua l’estate di Canale 5 all’insegna della comicità made in Italy. Questa sera in tv lunedì 27 agosto 2018 alle 21:25 in prima serata andrà in onda il film di Ficarra e Picone Il 7 e l’8. Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.mediaset.it/canale5/, previa registrazione al sito, e in replica grazie a Mediaset on demand.

Il 7 e l’8: cast e curiosità

Film del 2007, diretto in prima persona dal duo comico Salvatore Ficarra e Valentino Picone insieme a Giambattista Avellino. Nel cast: oltre ovviamente ai due protagonisti Picone e Ficarra, troviamo Tony Sperandeo, Barbara Tabita. Insieme a loro fa il suo debutto nella pellicola Eleonora Abbagnato, prima ballerina dell’Opéra di Parigi. Il film ha ottenuto nel 2007 una candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’argento per il miglior regista esordiente. Il paese di San Giovanni in Calice, dove nel film si trova il convento in cui si è ritirato il vero padre di Tommaso, nella realtà non esiste, poiché si identifica con San Giovanni in Fiore in Calabria, che corrisponde alla collocazione geografica indicata da Eleonora; ma le vere scene sono state girate nel Borgo medievale di Santa Lucia del Mela (ME), in Sicilia.

Il 7 e l’8: la trama



Tommaso (Salvatore Ficarra) e Daniele (Valentino Picone) sono due individui profondamente diversi, per temperamento, storia personale e provenienza sociale.

Da una parte, quindi, un ragazzo cresciuto con rigore e disciplina, dall’altra un birbante mascalzone senza regole… Daniele frequenta senza troppi slanci la Facoltà di Giurisprudenza, e, con lo stesso entusiasmo, ha una fidanzata politicamente corretta che fa l’assistente universitaria. Un giorno troverà per caso sulla sua strada Tommaso, un tipo poco affidabile, ladro di segnali stradali e taroccatore di professione, specializzato in contraffazione di dvd e schede telefoniche. I due, guarda caso, sono nati nello stesso giorno, nella stessa città e persino nello stesso ospedale. Una volta incontrati, loro malgrado, non potranno più dividersi. Nel giorno delle loro nascite, il 6 gennaio 1976, successe qualcosa di impensabile: due numeri, il 7 e l’8, e un destino tutt’altro che prevedibile…

