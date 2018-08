Sacrificio d’amore al posto di Immaturi 14 agosto 2018: variazione Canale 5

Cambio di programmazione per la rete ammiraglia di Canale 5 in segno di rispetto dopo la tragedia di Genova: quattordicesimo episodio della fiction

Sacrificio d’amore diretta tv e streaming

Doppio appuntamento, oggi e domani con Sacrificio d’amore. Canale 5 ha deciso un repentino cambio di palinsesto in seguito ai tristi fatti che hanno funestato la giornata a Genova con il crollo del ponte Morandi e almeno una quarantina di morti. Questa sera in tv martedì 14 agosto 2018 non andrà in onda il previsto film Immaturi bensì la quattordicesima puntata della fiction in costume targata Mediaset. Appuntamento alle 21:30 circa preceduto dal consueto riassunto. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Sacrificio d’amore: anticipazioni puntata 14 agosto 2018

La prima guerra mondiale e’ ormai alle porte e tutti, a Carrara, si preparano al drammatico conflitto. Livio Farnesi (Alex Belli) ne approfitta per avviare una fabbrica d’armi e coinvolge Alberto Corradi (Ruben Rigillo), stanco di vivere all’ombra del fratello e desideroso di riscatto. Livio si reca anche in Sicilia: comprera’ da Tano Moncada (Alessandro Mario) lo zolfo per la sua fabbrica d’armi. Ma non sa che Moncada e’ un uomo molto pericoloso. La bellissima Nana’ (Roberta Giarrusso) ha ormai totalmente stregato Alessandro (Luca Bastianello), ma la gelosia lo porta a stordirsi con l’oppio e un malore rischia di costargli molto caro… Durante una manifestazione in piazza contro la guerra, Lucrezia (Federica De Benedittis) resta ferita e sviene: a soccorrerla ed assisterla e’ Silvia (Francesca Valtorta), l’ex amante di suo marito, ma lei non lo sa. I Corradi e gli altri padroni di cave incontrano Brando (Francesco Arca) per portarlo dalla loro parte, ma Prizzi rifiuta. L’irritazione di Corrado (Giorgio Lupano) e’ tale che per ferirlo gli rivela la verita’ a lungo taciuta: se e’ vivo lo deve solo a lui. L’inaspettata rivelazione investe Brando.

Sacrificio d’amore: trama, cast e personaggi

Una storia italiana in costume ambientata nel 1913, nello spettacolare paesaggio, unico al mondo, delle cave di marmo di Carrara. Dall’ultimo anno della Belle Epoque, attraverso l’inferno della Prima Guerra Mondiale. Francesco Arca è Brando Prizzi, Francesca Valtorta è Silvia, Giorgio Lupano è Corrado Corradi; Rocco Giusti è Tommaso Fabiani precettore del piccolo Simone (Tommaso De Tuddo), figlio di Silvia e Corrado, e Desirèe Noferini è Maddalena Prizzi, Sara D’Amario è la Signorina Maffei , Paolo Malco è Leopoldo il patriarca, Ruben Rigillo è il primogenito Alberto, fratello di Corrado, sposato con l’aristocratica Guendalina Volpi, (Gaia Messerklinger), Luca Bastianello è il giovane medico Alessandro Lucchesi, Luca Biagini è il figlio dell’anarchico Annibale, in perenne conflitto con Suor Agnese (Antonella Fattori) direttrice dell’ospedale.

Sacrificio d’amore: riassunto