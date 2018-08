Sacrificio d’amore 15 agosto 2018: anticipazioni Canale 5, episodio 15

Secondo appuntamento consecutivo con la tormentata storia d’amore tra Brando e Silvia: quindicesimo episodio della fiction

Sacrificio d’amore diretta tv e streaming

Concede il bis la sera di Ferragosto la fiction Sacrificio d’amore. in onda già ieri dopo un cambio di programmazione per i tristi fatti di Genova e che torna questa sera in tv mercoledì 15 agosto 2018 con la quindicesima puntata in prima serata su Canale 5. Appuntamento alle 21:30 circa preceduto dal consueto riassunto. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Sacrificio d’amore: anticipazioni puntata 15 agosto 2018

Brando (Francesco Arca) affronta la trincea con coraggio, ma la crudelta’ della guerra mette alla prova anche lui. La solidarieta’ tra commilitoni e’ una sponda necessaria, ma anche questa sara’ resa complicata dall’inatteso e spiazzante incontro con un nuovo capitano… A Carrara, Silvia (Francesca Valtorta) vive la tensione che la guerra porta nella sua famiglia e cerca di tenere saldo anche il rapporto con suo figlio, ma non e’ facile. Alessandro (Luca Bastianello) e Nanà (Roberta Giarrusso) si confrontano con il dolore degli ospedali da campo sul fronte bellico: l’uomo decide di tornare ad esercitare il talento medico che per troppo tempo ha gettato via, mentre Nana’ vive un’emozione cosi’ forte e commovente che le fa scegliere di cambiare vita. Intanto, a Carrara e’ grande per tutti la paura di perdere i propri uomini: figli, padri, fratelli, mariti… Maddalena (Desiree Noferini), pero’, riesce ad essere forte e infonde coraggio a se’ stessa e alla propria famiglia: e’ sicura che suo fratello Brando e Tommaso (Rocco Giusti), di cui e’ piu’ che mai innamorata, torneranno sani e salvi, magari si incontreranno al fronte e si proteggeranno l’un l’altro.

Sacrificio d’amore: trama, cast e personaggi

Una storia italiana in costume ambientata nel 1913, nello spettacolare paesaggio, unico al mondo, delle cave di marmo di Carrara. Dall’ultimo anno della Belle Epoque, attraverso l’inferno della Prima Guerra Mondiale. Francesco Arca è Brando Prizzi, Francesca Valtorta è Silvia, Giorgio Lupano è Corrado Corradi; Rocco Giusti è Tommaso Fabiani precettore del piccolo Simone (Tommaso De Tuddo), figlio di Silvia e Corrado, e Desirèe Noferini è Maddalena Prizzi, Sara D’Amario è la Signorina Maffei , Paolo Malco è Leopoldo il patriarca, Ruben Rigillo è il primogenito Alberto, fratello di Corrado, sposato con l’aristocratica Guendalina Volpi, (Gaia Messerklinger), Luca Bastianello è il giovane medico Alessandro Lucchesi, Luca Biagini è il figlio dell’anarchico Annibale, in perenne conflitto con Suor Agnese (Antonella Fattori) direttrice dell’ospedale.

Sacrificio d’amore: riassunto