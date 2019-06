Rosy Abate 25 giugno 2019: la prima puntata in replica su Canale 5, con Giulia Michelini

In prima serata la fiction nata dal personaggio di Giulia Michelini come spin off di Squadra Antimafia: cast, trama e video trailer in tv



Rosy Abate: diretta tv e streaming



Per tutti gli appassionati del genere ed in particolare di Squadra Antimafia questa sera in tv martedì 25 giugno 2019, alle 21.25 in prima serata su Canale 5 viene riproposta in replica la miniserie in 5 puntate dal titolo Rosy Abate lo spin off “cucito” attorno ad uno dei personaggi cardine della fiction. Le puntate saranno visibili anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.mediaset.it/canale5/, previa registrazione al sito, e in replica grazie a Mediaset on demand.

Rosy Abate: la fiction e la trama



Rosy Abate, miniserie andata in onda nel novembre 2017, è il diminutivo di Rosalia, e come detto, è un personaggio fittizio della serie Squadra antimafia – Palermo. Nata in una famiglia mafiosa di Palermo, quando era ancora solo una bambina, rischiò di morire nel corso di un attentato destinato a suo padre, ma la poliziotta Claudia Mares le salvò coraggiosamente la vita. Lo stesso attentato portò, tuttavia, alla morte di suo padre e sua madre. Tornata dagli Stati Uniti e sposatasi in Sicilia viene nuovamente catapultata nella triste realtà palermitana dopo che suo marito e i tre fratelli vengono uccisi. Da allora la sua sete di vendetta la porterà a diventare un nuovo punto di riferimento della mafia palermitana. La miniserie in questione è stata preceduta due anni fa dalla messa in onda sempre su Canale 5 di “La Regina di Palermo” un montaggio delle scena che riguardavano proprio il personaggio di Rosy Abate all’interno di Squadra Antimafia per ricostruirne la storia.

Rosy Abate: le anticipazioni prima puntata domenica 12 novembre



Dopo aver finto la propria morte, Rosy Abate (Giulia Michelini) si e’ rifugiata sotto mentite spoglie in una cittadina della costa ligure. Lavora come commessa in un supermercato ed e’ fidanzata con Francesco (Paolo Bernardini), uomo premuroso che la ama senza conoscere la sua vera identita’.Ma il passato di Rosy e’ troppo ingombrante per rimanere sepolto a lungo. Due mafiosi, i fratelli Mirko (Fulvio Pepe) e Stefano (Fiodor Passeo) Sciarra, si rivolgono a lei dandole una notizia sconvolgente: suo figlio Leonardo e’ ancora vivo e, in cambio dell’aiuto di Rosy, le diranno dov’e’.

Rosy Abate: cast e personaggi

La protagonista è GIULIA MICHELINI nel ruolo di Rosy Abate, attorno a lei gli altri interpreti: MARIO SGUEGLIA Luca Bonaccorso; RANIERO MONACO DI LAPIO Roberto Mainetti; PAOLA MICHELINI Regina Mainetti; VALENTINA CARNELUTTI Veronica Colombo; BRUNO TORRISI Questore Licata; NAIKE ANNA SILIPO Livia Cataldi; PAOLO BERNARDINI Francesco Ricci; AUGUSTO ZUCCHI Criscito e con PAOLO PIEROBON nel ruolo di Filippo De Silva e con FRANCO BRANCIAROLI nel ruolo di Nuzzo Santagata

Lo spot di Canale 5, Rosy Abate