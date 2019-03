Il nome della Rosa 25 marzo 2019: quarta puntata, gran finale su Rai Uno

Tutto pronto per seguire l’ultimo episodio della mini serie internazionale ispirata al grande romanzo di Umberto Eco con John Turturro

Riusciranno Guglielmo da Baskerville e il suo fido Adso nella loro missione? Lo scopriremo questa sera lunedì 25 marzo 2019 alle 21:25 su Rai 1 nella quarta e ultima puntata de Il Nome della Rosa la fiction internazionale con John Turturro, Rupert Everett, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, ispirata al grande romanzo di Umberto Eco. Il film per la tv può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Il nome della rosa è un romanzo scritto da Umberto Eco ed edito per la prima volta da Bompiani nel 1980. Tradotto in tutto il mondo ha avuto un grande successo. Nel 1986 ne è stato tratto un film affidato alla regia di Jean-Jacques Annaud, con Sean Connery nei panni di Guglielmo e Christian Slater nel ruolo di Adso.

In questa coproduzione televisiva a cura di 11 Marzo Film, Palomar con Tele München Group in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, la regia è di Giacomo Battiato. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti.

Arrestando Remigio e processandolo per eresia, Bernardo è riuscito non soltanto a far fallire la Disputa ma a coinvolgere i francescani nella stessa accusa di eresia, condannando la loro visione di una Chiesa povera come fomentatrice di violenza.

Malachia, intanto, è riuscito a mettere le mani sul libro e a riportarlo al sicuro nella biblioteca. Bernardo sottopone Remigio a un durissimo processo accusandolo non solo dei delitti commessi da dolciniano, ma anche di quelli avvenuti nell’abbazia. Distrutto dalle torture e sollecitato dalle promesse dell’Inquisitore, Salvatore testimonia contro l’amico che alla fine, stremato ma anche spinto da un furioso sentimento di rivolta, ammette entrambe le accuse e viene condannato al rogo assieme alla ragazza.

Adso non si dà pace per il destino della giovane e chiede a Guglielmo di aiutarla. Anche Anna tenta di liberare i due prigionieri, ma si ferma quando il cellario, in lacrime, le confessa di essere stato lui a tradire i suoi genitori. Durante la messa, improvvisamente, Malachia cade a terra e muore. Gui sembra essersi lasciato convincere da Guglielmo a liberare la ragazza, ma è un inganno: ha deciso che la ucciderà prima dell’alba.

Anche se sanno di rischiare la vita, i francescani partono per andare ad Avignone a parlare con il Papa. Guglielmo, benché sia stato invitato a lasciare l’abbazia il giorno successivo, è deciso ad andare fino in fondo nella sua indagine.

Nella foresta, la ragazza occitana trova Anna priva di sensi e cura la sua ferita, rimettendola in forze. Il giorno dopo l’arrivo di Bernardo, ha inizio la Disputa in cui si discute il tema cruciale: deve o meno la Chiesa rinunciare a ogni ricchezza?

Anna, complice la fitta nebbia, travestita da ragazzo si introduce nell’abbazia insieme ai contadini che portano i viveri. Ignari di quanto sta succedendo all’abbazia, Adso e la ragazza hanno fatto l’amore nella foresta.

L’erborista Severino avvisa Guglielmo di avere trovato uno strano libro nel suo laboratorio e poco dopo viene ucciso. Salvatore intanto cattura la ragazza occitana e la rinchiude nel mulino dove fabbrica la carta. Nella foresta, Adso insegue il richiamo d’aiuto della ragazza. Riesce a trovarla e lotta con Salvatore per salvarla, ma ha la peggio. Le guardie di Bernardo irrompono nel mulino, arrestando Salvatore e la ragazza con l’accusa di stregoneria.

Internazionale il cast che vede protagonisti John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con Sebastian Koch, James Cosmo e -Michael Emerson nel ruolo dell’Abate.

Personaggi e interpreti: John Turturro è Guglielmo da Baskerville, il monaco francescano inglese che viene scelto per mediare la ‘Disputa’ nell’incontro tra la delegazione di Papa Giovanni XXII e quella dei dotti francescani; Damian Hardung è Adso da Melk, il giovane di nobili origini, figlio di un generale tedesco che vuole che diventi un coraggioso guerriero. Rupert Everett interpreta Bernardo Gui, Alessandro Boni veste i panni di Dolcino; Greta Scarano interpreta il doppio ruolo di Margherita, la compagna di Dolcino, e Anna, la figlia di Margherita e Dolcino; Fabrizio Bentivoglio è Remigio da Varagine, il cellario dell’abbazia, un monaco che annega i suoi ricordi nel vino, la sua fede è forse solo una copertura e, soprattutto, nasconde un segreto; Stefano Fresi interpreta Salvatore; Michael Emerson nel ruolo dell’Abate Abbone da Fossanova; James Cosmo è Jorge da Burgos; Richard Sammel nella parte di Malachia da Hildesheim; Roberto Herlitzka interpreta Alinardo; Sebastian Koch nei panni del Barone di Neuenberg; Corrado Invernizzi è Michele da Cesena; Antonia Fotaras è la ragazza dai capelli rossi; Tchéky Karyo nel ruolo di Papa Giovanni XXII.