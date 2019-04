L’Aquila grandi speranze terza puntata 30 aprile 2019 prima serata Rai Uno

Problemi al cuore per il piccolo Patrick ma non solo nella difficile vita per la ricostruzione de L’Aquila nella fiction in prima serata su Rai Uno

L'Aquila grandi speranze

Non solo i problemi del post terremoto, la ricostruzione tra mille difficoltà. Ci si mettono anche le questioni di cuore e di salute questa sera martedì 30 aprile 2019 nella terza puntata in prima serata e prima visione tv della fiction L’Aquila grandi speranze. Visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it.

L’Aquila grandi speranze: terza puntata 30 aprile 2019

Gianni ed Elena cercano di convincere i proprietari di Poggio a non vendere i terreni, ma un inaspettato incarico di lavoro porta l’uomo lontano da L’Aquila. Silvia e Franco cercano di riappacificarsi, ma la donna non rinuncia alla disperata ricerca della figlia scomparsa la notte del sisma.

In assenza di Gianni, Elena incontra Viviani, un giornalista amico del marito, con l’obiettivo di portare l’attenzione pubblica sui progetti sconosciuti di Riccardo. Il costruttore, nel frattempo, viene a sapere dei problemi di cuore del piccolo Patrick e cerca di sfruttare la situazione per accaparrarsi altri terreni.

L'Aquila grandi speranze fiction dedicata alla rinascita d'Abruzzo