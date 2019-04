L’Aquila grandi speranze 23 aprile 2019 seconda puntata Rai Uno

In prima serata su Rai 1 la fiction che parla della ricostruzione di L’Aquila dopo il grande terremoto, le ricerche di Silvia della figlia continuano

L’Aquila grandi speranze diretta tv e streaming

La ricostruzione tra mille problemi, tante questioni e ancora il dolore per un terremoto che ha scosso la testa quanto la terra. Questa sera martedì 23 aprile 2019 andrà in onda in prima serata e prima visione tv la seconda puntata della fiction L’Aquila grandi speranze. Visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it.

L’Aquila grandi speranze: seconda puntata 23 aprile 2019

Davide scopre, nascosto nella sua vecchia casa, un malvivente francese, Laurent che, reduce da una rapina in cui è stato ferito, lo costringe ad aiutarlo. Intanto a scuola, Alessandro, il suo professore di lettere, decide di mettere in scena Romeo e Giulietta, convinto che scarso impegno e demotivazione dei ragazzi siano legati ancora al trauma del terremoto.

La crisi tra Franco e Silvia continua e la presenza di Beatrice sembra acuire i dissapori tra i due. Gianni, nonostante gli interessi della politica attorno al suo lavoro, è sempre più convinto che gli intenti di De Angelis siano mirati alla costruzione di una nuova Aquila ed è determinato nel cercare di contrastarli. Ma non sa che il costruttore è pronto a tutto pur di realizzare il suo progetto.

L’Aquila – grandi speranze il cast completo

“L’Aquila – grandi speranze” è una coproduzione Rai Fiction – IdeaCinema con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, con Luca Barbareschi e la partecipazione diValentina Lodovini. Nel cast, tra gli altri, anche Francesca Inaudi, Carlotta Natoli ed Enrico Ianniello. Una serie tv in sei puntate creata da Stefano Grasso e diretta da Marco Risi

L’Aquila grandi speranze fiction dedicata alla rinascita d’Abruzzo