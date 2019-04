L’Aquila – grandi speranze 16 aprile 2019: anticipazioni prima puntata Rai Uno

Con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno inizia una nuova appassionante storia su Rai 1, una donna si risveglia dal coma e scopre di aver dimenticato tutto

L’Aquila – grandi speranze diretta tv e streaming

A dieci anni esatti dal terremoto che ha distrutto L’Aquila Rai Fiction scende in campo con una serie dedicata alla rinascita del capoluogo d’Abruzzo. Questa sera martedì 16 aprile 2019 andrà in onda in prima serata e prima visione tv L’Aquila – grandi speranze. Visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it.

L’Aquila – grandi speranze il cast completo

“L’Aquila – grandi speranze” è una coproduzione Rai Fiction – IdeaCinema con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, con Luca Barbareschi e la partecipazione di Valentina Lodovini. Nel cast, tra gli altri, anche Francesca Inaudi, Carlotta Natoli ed Enrico Ianniello. Una serie tv in sei puntate creata da Stefano Grasso e diretta da Marco Risi

L’Aquila grandi speranze fiction dedicata alla rinascita d’Abruzzo

La fiction è ambientata dal punto di vista temporale ad un anno e mezzo dal terribile terremoto che ha distrutto L’Aquila il 6 aprile 2009. La paura, la rabbia e la disperazione per aver perso tutto ha lasciato spazio alla voglia di ricominciare. Lo dimostrano il coraggio quotidiano di chi è rimasto come Silvia e Franco che stanno ancora cercando la figlioletta scomparsa la notte del terremoto e la lotta di Gianni ed Elena che sono tornati a L’Aquila per scuotere gli animi e inseguire il sogno della ricostruzione. Ed ecco che, nonostante il carico di dolore delle loro famiglie, gli occhi intraprendenti e volitivi di due tredicenni, Simone e Davide e dei loro amici, vedono oltre la distruzione e così la “zona rossa”, area pericolosa e dall’accesso vietato, si trasforma in un affascinante e proibito parco giochi da conquistare e difendere dalle bande rivali di coetanei.

L’Aquila grandi speranze: prima puntata 16 aprile 2019

L’Aquila, un anno e mezzo dopo la notte del 6 aprile 2009: la città è distrutta, l’accesso al centro storico vietato. Ma Simone, Davide e i loro amici hanno tredici anni e a quell’età non esistono divieti: dopo il terremoto la “zona rossa” è diventata il loro regno. Il possesso del territorio è però insidiato da una banda rivale: tra macerie e case abbandonate, i due gruppi si fanno la guerra per conquistare il Palazzo del Governo.

I genitori di Davide, Silvia e Franco, devono far fronte a un tragico evento: la sparizione della figlia più piccola, Costanza, avvenuta la notte del terremoto. L’archiviazione del caso e la sospensione delle ricerche apre tra loro una crisi ancora più profonda.

A casa di Simone invece, Gianni ed Elena, appena tornati a vivere nel centro storico, organizzano una grande protesta che ha una sola parola d’ordine: ricostruzione.

Da poco, inoltre, a L’Aquila si è trasferito Riccardo De Angelis, un costruttore romano, giunto lì assieme a Margherita, la figlia tredicenne. La loro presenza suscita curiosità e sospetti tra gli adulti, fibrillazione tra i ragazzini che si ritrovano Margherita come compagna di classe.