L’amica geniale 18 dicembre finale di stagione: anticipazioni quarta puntata

Ultima puntata con la fiction in napoletano firmata Saverio Di Costanzo e tratta dai racconti di Elena Ferrante: trama episodi I fidanzati e L’a promessa



L’amica geniale diretta tv e streaming



Finora è stata all’unanimità la fiction di questa prima parte di stagione ed oggi vivrà il suo finale. Ultimi due episodi per le amiche Elena e Lila in L’Amica Geniale, la fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante in onda questa sera in tv martedì 18 dicembre 2018 in prima serata su Rai 1. La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay. Visibile anche su Rai 4K – diffuso da satellite a 13º est grazie alla partnership con Eutelsat e visibile sulla piattaforma tivùsat al canale 210.

L’amica geniale: le anticipazioni finale di stagione 18 dicembre



Nel primo episodio dal titolo “I fidanzati” Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da Lila quando era ancora una bambina. I due decidono di sposarsi ed Elena, per cercare di rimanere al passo dell’amica, si fidanza con Antonio, meccanico del rione, ma per lui non riesce però a provare un vero affetto [continua…]

Nel secondo e ultimo episodio di questa prima stagione, “La promessa”, le scarpe Cerullo non si vendono e Stefano chiede aiuto ai Solara che accettano, ma ad una condizione: Silvio dovrà fare da testimone. Lila s’infuria e il matrimonio rischia di saltare, ma l’intervento di Elena fa rientrare l’emergenza e i promessi sposi arrivano a un patto: Silvio farà da testimone, ma Marcello non dovrà presenziare al matrimonio [continua…]

L’amica geniale: la fiction



Dai best seller di Elena Ferrante, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e Lila, dall’infanzia all’età adulta. Sullo sfondo, la storia e i cambiamenti dell’Italia dagli anni ‘50 a oggi. La serie racconta non solo la storia di una grande amicizia tra due donne dall’infanzia all’età adulta – un’amicizia complessa in cui convivono intesa, comprensione, complicità insieme a odio, rivalità e gelosia – ma anche di un intero Paese, attraversando vari decenni, fotografando ideali e aspirazioni dei personaggi e di diverse generazioni. Interpreti: Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Elisabetta de Palo, Ludovica Nasti, Gaia Girace, Tommaso Rusciano, Gennaro De Stefano, Kristijan Di Giacomo, Giovanni Amura

L’amica geniale: le anticipazioni ultima puntata



EPISODIO 7 – I FIDANZATI […continua] Tornata a Napoli, Elena non ha il coraggio di confidare a nessuno ciò che le è capitato, nemmeno a Lila che intanto le racconta le novità estive. Anche se i suoi genitori la ritengono impegnata con Marcello Solara, Lila non ha problemi a farsi vedere in giro in compagnia di Stefano Carracci e in breve tempo si fidanza con lui e progetta già il matrimonio.

Stefano la vizia, la riempie di regali e, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da Lila quando era ancora una bambina. In poco tempo Lila cambia, si dà molte arie e questo provoca l’invidia degli altri ragazzi del Rione.

Elena, per cercare di rimanere al passo con la sua amica, si fidanza con Antonio, meccanico del rione, ma per lui non riesce a provare vero affetto. Chiede così a Lila se vuole davvero bene a Stefano. Lila le risponde dì sì, gli vuole più bene di quanto ne vuole al fratello o ai genitori… ma, aggiunge, non tanto quanto ne vuole a lei.

EPISODIO 8 – LA PROMESSA […continua] Le scarpe Cerullo non si vendono e Stefano chiede aiuto ai Solara. Questa cosa fa quasi saltare il matrimonio, ma Elena – che intanto sta scrivendo un articolo che le ha commissionato Nino – ricuce lo strappo. Al matrimonio, però, Elena scopre che l’articolo non è stato pubblicato e Marcello si presenta al matrimonio indossando le prime scarpe create da Lila, quelle che Stefano custodiva gelosamente. Quando le scarpe Cerullo non si vendono, Fernando e Stefano capiscono che per non far chiudere la loro impresa devono chiedere aiuto ai Solara, che sicuramente riusciranno a piazzare quelle calzature da signori anche al di fuori del Rione. I Solara accettano, ma a una condizione: Silvio dovrà fare da testimone. Lila non ne vuole sapere e il matrimonio rischia di saltare, ma l’intervento di Elena fa rientrare l’emergenza e i promessi sposi arrivano a un patto: Silvio farà da testimone, ma Marcello non dovrà presenziare al matrimonio. Nino intanto chiede a Elena di scrivere per una piccola rivista un articolo e lei accetta emozionata. Si farà aiutare da Lila, cui riconosce ancora un’autorità.

Durante il matrimonio, Elena viene a scoprire che il suo articolo non è stato pubblicato e questo piccolo fatto la rattrista. Tutto peggiora quando, durante il taglio della torta, fa il suo ingresso nella sala del ristorante Marcello Solara. Lila sbianca quando vede, come ulteriore affronto, che Marcello indossa le prime scarpe che lei aveva prodotto da bambina e che Stefano custodiva gelosamente.