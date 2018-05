La mafia uccide solo d’estate, anticipazioni giovedì 3 maggio 2018

In prima serata su Rai 1 con Claudio Gioè e Anna Foglietta secondo appuntamento con la seconda stagione della fiction ispirata al film di Pif

La mafia uccide solo d’estate diretta e streaming

Dopo il grande ritorno della scorsa settimana ci aspettano altri due nuovi episodi della seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate la fiction targata Rai 1 ispirata al film di Pierfrancesco Diliberto, noto al pubblico come Pif. Appuntamento questa sera alle 21:25 giovedì 3 maggio. Scopriamo tutte le anticipazioni della seconda puntata.

La mafia uccide solo d’estate, anticipazioni 3 maggio 2018

Angela è in crisi perché ha scoperto di avere un ritardo. Fa il test e scopre di essere incinta. Intanto Lorenzo si prepara al concorso per entrare alla Regione Siciliana, aiutato nello studio da una donna che comincia a insinuarsi nei suoi pensieri e che allarma Pia: Marina Miccicchè.

La mafia uccide solo d’estate, trama e cast della fiction

LORENZO (Claudio Gioè) è il papà di Salvatore, ha fatto il grande salto e dall’ufficio anagrafe di Palermo è stato distaccato alla Regione Sicilia. PIA (Anna Foglietta) è la mamma di Salvatore. Supplente da una vita, il suo sogno è conquistare una cattedra definitiva, in questa stagione la ottiene grazie alla raccomandazione della mafia… MASSIMO (Francesco Scianna) è lo zio di Salvatore e il fratello di Pia che da maneggione si è trasformato in fiancheggiatore della mafia. E’ entrato in Cosa Nostra, infatti, sotto l’ala protettiva di Tommaso Buscetta. PATRIZIA (Valentina D’Agostino) è la bellissima fidanzata di Massimo. Lavora in un bar ed è una donna un po’ ingenua e perdutamente innamorata del suo uomo. ANGELA (Angela Curri) è la sorella di Salvatore, l’esperienza traumatica di un aborto clandestino le farà vivere un processo di maturazione… SALVATORE (Eduardo Buscetta) è il più piccolo della famiglia Giammarresi, ha gli occhi aperti sul mondo e, come il padre, uno spiccato senso della giustizia. ALICE (Andrea Castellana) la fidanzata di Salvatore, viene da una famiglia che conta: suo padre è un pezzo grosso, di potere, ma ambiguo. FOFO’ (Enrico Gippetto) è il miglior amico di Salvatore, anche lui figlio della Palermo bene come Alice, abituato alle comodità e alla vita facile. FRA GIACINTO (Nino Frassica) è il padre spirituale della famiglia, con un senso religioso tutto suo, molto vicino a Cosa Nostra. MARINA (Claudia Gusmano) è una collega di Lorenzo e con lui condivide una certa visione del mondo. TOMMASO BUSCETTA (Sergio Vespertino) è il mentore di Massimo, il suo ispiratore, l’uomo che nel bene e nel male ne traccia il destino, scopriremo la storia di uno dei più celebri pentiti di mafia. JOLANDA RUBINO (Dajana Roncione) è una affascinante cantante che irretisce Massimo. I suoi dischi, all’insaputa dell’uomo, sono lo strumento attraverso il quale la mafia spedisce la droga da Palermo agli Stati Uniti. ROSARIO (Dario Aiata), il rivoluzionario, l’anarchico fancazzista che aveva spezzato il cuore di Angela nella prima stagione.

La mafia uccide solo d’estate, come vederlo in streaming

Appuntamento stasera in tv alle 21,25 con la seconda puntata di La mafia uccide solo d’estate 2. Vi ricordiamo che il programma sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web della Rai, mentre on demand dopo la mezzanotte e nei giorni successivi Rai Repley.