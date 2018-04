Furore, ottava e ultima puntata su Canale 5: anticipazioni 8 aprile 2018

Ottavo appuntamento, finale di stagione della fiction in onda domenica in prima serata: Giovanna e Marisella provano a rifarsi una vita ma Saro e Franco…

Furore capitolo secondo: diretta tv e streaming

Se riusciranno Giovanna e Marinella a dimenticare la passione e l’amore per Saro e Franco lo scopriremo questa sera domenica 8 aprile con l’ottava e ultima puntata di Furore Capitolo Secondo, la fiction di casa Mediaset in onda come sempre alle 21.25 in prima serata su Canale 5. In prologo, alle 21:20 il riassunto della puntata precedente. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Furore capitolo secondo: anticipazioni domenica 8 aprile

A Napoli, Giovanna (Raffaella Di Caprio) e Marisella (Adua Del Vesco) cercano di ricominciare una nuova vita e di lasciarsi il passato alle spalle. Nel frattempo, Saro (Massimiliano Morra) sta per sposare Giuseppina (Clotilde Esposito) ma la ragazza sa bene che la loro storia e’ costruita su una menzogna e, ben presto, e’ costretta a cedere ai suoi sensi di colpa. Saro e Franco (Francesco Ferdinandi) decidono di riconquistare le donne che amano: non sanno pero’ che un nemico, invisibile ai loro occhi, continua ad attentare alla loro felicita’ e a quella degli altri abitanti del Budello.

Furore capitolo secondo: cast e personaggi

Le disavventure della famiglia Licata, della impetuosa Sofia Fiore (Elena Russo) e delle sue sorelle, si intrecciano con la vita di nuovi personaggi. Da Giovanna (Raffaella Di Caprio), giovane napoletana immigrata in Liguria in cerca delle sue vere origini, a Franco (Francesco Ferdinandi) affascinante e dissoluto tenente di polizia, a Osvaldo Calligaris (Remo Girone), uomo perfido e senza scrupoli. Questo il cast completo: Lorenzo Flaherty è Dotti; Vanessa Gravina è Yvonne; Maria Letizia Gorga è Edvige Calligaris; Laura Torrisi è Wanda; Serena Grandi è Madame; Alex Belli è Luigi Grollero; Francesco Monte è Giuseppe Cannavale; Massimiliano Morra è Saruzzo Licata; Giacomo Conti è Vito Licata; Adua Del Vesco è Marisella Fiore; Remo Girone è Osvaldo Calligaris; Clotilde Esposito è Giuseppina; Elena Russo è Sofia Fiore; Stefano Dionisi è Rino Schivo; Raffaella Di Caprio è Giovanna Minutillo; Francesco Ferdinandi è Franco Belmonte; Giusi Cataldo è Anna; Alessandra Barzaghi è Luisella; Paolo Triestino è giudice Laigueglia; Angela Molina è Crocifissa; Aurora Giovinazzo è Rosa Licata; Martina Pinto è Gisella Schivo; Leonardo Pazzagli è Federico Belgrano