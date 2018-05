Il fulgore di Dony: la firma di Pupi Avati al film per la tv su Rai 1, oggi 29 maggio

Una storia d’amore complicata, una ragazza che lotta per il suo ragazzo ed un cast di primo piano Lunetta Savino, Giulio Scarpati, Ambra Angiolini e Alessandro Haber, questa sera in prima serata

Il fulgore di Dony diretta e streaming

Una grande firma, Pupi Avati, e un cast d’eccezione impegnato sullo sfondo di una storia d’amore per regalare al pubblico di Rai 1 emozioni forti nel film per la tv Il fulgore di Dony in onda questa sera martedì 29 maggio alle 21:30. Vi ricordiamo che il programma sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web della Rai, mentre on demand dopo la mezzanotte e nei giorni successivi Rai Repley.

Il fulgore di Dony, la figura di Giuseppe Fava

Pupi Avati torna alla regia televisiva con un nuovo tv-movie. Si tratta di una fiction in una sola puntata che ha come protagonisti Giulio Scarpati, Ambra Angiolini, Lunetta Savino, Andrea Roncato, Rita Caldana, Elisabetta Piermattei e Andrea Santonastaso. Dony è una ragazza con un coraggio enorme, con grandi sforzi riesce a conquistare il ragazzo di cui era sempre stata innamorata ma il giovane fidanzato cade in una crisi profonda che addirittura lo porta sull’orlo della follia. Dony tenterà di tutto per cercare di aiutare il ragazzo e di farlo uscire dal tunnel nel quale è precipitato…

Il fulgore di Dony il cast

Accanto ai due giovanissimi protagonisti, Greta Zuccheri Montanari è Dony e Saul Nanni è Marco, nel cast Giulio Scarpati e Andrea Roncato sono rispettivamente i padri di Dony e Marco, Alessandro Haber lo psichiatra chiamato a valutare quello che appare solo come l’ennesimo caso di disagio adolescenziale, Lunetta Savino è la madre dello sventurato ragazzo, destinato ad un futuro incerto e complicato. Ambra Angiolini è la mamma di Dony, una donna che cerca con tutte le sue forze di far comprendere alla figlia le difficoltà della vita cui va incontro e i pericolosi condizionamenti cui ritiene sia stata oggetto..

Il fulgore di Dony anticipazioni trama

Dony è una liceale bolognese. Studiosa, sveglia, carina senza essere bella, ama la danza classica, ma la prima volta in cui la conosciamo è di fronte a uno psichiatra che cerca di capire come sia possibile che sia accaduto quello che è accaduto.

E’ a lui che Dony racconta la sua storia: come a seguito di un incontro fortuito si sia innamorata di Marco, sportivo, brillante, bello come il sole, e come lo ritrovi per caso in una corsia d’ospedale, vittima di quello che sembra un banale incidente di sci. I due ragazzi, pur così diversi, sembrano legare e Dony immagina una grande storia d’amore. Ma l’incidente non è banale: il danno neurologico conduce Marco nell’ombra della sua camera, con l’unica compagnia dell’amore disperato e protettivo di sua madre.

E’ proprio sua madre che contatta la ragazza, nella speranza di ricreare intorno al figlio sfortunato un ambiente stimolante che somigli a quello di un tempo.

Dony è generosa e si inoltra nel mondo sconosciuto di Marco, fatto ormai solo di piccole cose semplici: pettinarsi, mangiare, cambiare maglietta. Il percorso è difficile, e lei accetta, rifiuta e accetta di nuovo.

I suoi genitori non la capiscono. Tutto il loro amore non basta a giustificare quella che sembra una pazzia: Dony perde colpi a scuola, si allontana dai suoi interessi per dedicarsi a qualcuno che non potrà offrirle altro che un infantile attaccamento. La soluzione che trovano è una terapia che faccia luce su questo cambiamento di vita.

Ma il cambiamento è tale, talmente grande e profondo che nulla può fermarlo, non l’affetto della famiglia né i consigli dei professori né la presenza dei compagni di scuola. Il fulgore interiore di Dony aiuta Marco a sorridere, e questo per lei è un dono speciale. I due ragazzi si sposano, con una improbabile cerimonia di gioia.

Ed è la gioia di Dony la risposta che lo psichiatra stava cercando. Non c’è follia in lei, se non quella dell’amore più puro.