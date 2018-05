Ulisse stasera in tv, Alberto Angela tra Neanderthal e Sapiens

Rai 3 in prima serata con Ulisse il piacere della scoperta la trasmissione di Alberto Angela che ci parlerà dell’uomo dal Neanderthal al Sapiens

Riparte il rewind di Ulisse il piacere della scoperta curato e condotto da Alberto Angela tra scienza, storia e cultura in onda questa sera sabato 19 maggio 2018 delle ore 21.30 su Rai 3 con un documentari e l’approfondimento scientifico-storico su Neanderthal e Sapiens, la conquista del mondo.

Dopo le meraviglie del Veneto delle prime due ultime puntate, Alberto Angela ci farà fare un viaggio nel tempo nella nostra evoluzione, quella dell’uomo, Homo Sapiens, come noi ma scopriremo indietro nel tempo di centinaia di migliaia di anni, che i Sapiens non erano soli. Circa 100mila anni fa, convivevano sulla terra non una, ma cinque specie umane diverse.chi erano questi nostri compagni di strada, a cominciare dai Neanderthal,diffusi soprattutto in Europa, Siberia e Medio Oriente.

Ulisse il piacere della scoperta è un programma televisivo documentaristico ideato da Piero Angela ed Alberto Angela, e condotto da quest’ultimo, in onda dal 2000 su Rai 3.

Alberto Angela mostrerà, in anteprima assoluta, un calco tridimensionale del cranio dell’uomo di Altamura, un Neanderthal arcaico, antico di oltre 150mila anni. Il reperto originale è ancora laggiù nelle viscere della terra, ma la sua forma è stata acquisita e riprodotta con tecniche laser e fotogrammetriche, e Alberto la presenterà al pubblico per la prima volta. Visiterà poi la grotta di Fumane in Veneto e sarà rievocata la celebre scoperta italiana del cranio di un Neanderthal, al Circeo, sulla costa del Lazio.

I Neanderthal si estinguono circa 50mila anni fa. Cancellati dalla Storia e, fino alle scoperte archeologiche di metà Ottocento, anche dalla nostra memoria. La loro sparizione coincide con l’arrivo dei Sapiens, in Europa. Non certo una coincidenza. In questa puntata, Alberto Angela racconterà la dura lotta per l’esistenza dei Neanderthal e sul loro ipotetico conflitto con noi, Homo Sapiens.

