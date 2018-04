Ulisse 2018 prima puntata: il viaggio di Alberto Angela ricomincia dai Promessi Sposi

La nuova stagione dei documentari di Alberto Angela in prima serata Rai 3 parte con il celebre romanzo di Alessandro Manzoni: anticipazioni e retroscena

Ulisse – Il piacere della scoperta: diretta tv e streaming

Dopo due repliche di preparazione è arrivato il momento tanto atteso, le nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di Alberto Angela in onda questa sera sabato 7 aprile alle 21.15 su Rai 3. La prima puntata di questa nuova stagione sarà dedicata ai Promessi Sposi il celebre romanzo di Alessandro Manzoni. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Ulisse – Alberto Angela sui luoghi dei Promessi Sposi

Le vicende del romanzo saranno l’occasione per compiere un itinerario magico nella Lombardia del 1600, occupata dagli Spagnoli, dominata dai signorotti prepotenti e flagellata dalla carestia e dalla peste. Tra Milano, il lago di Como e gli altri luoghi manzoniani, Alberto Angela ci farà rivivere la storia di Renzo, Lucia e gli altri protagonisti del romanzo. Ancora più sorprendente sarà la rispondenza di alcuni personaggi del romanzo con figure realmente esistite: Don Rodrigo e l’Innominato non sono frutto soltanto della fantasia manzoniana, ma sono presenti – sia pure con altri nomi – nelle cronache “nere” del Seicento. Il viaggio di Alberto Angela comprenderà il Duomo, ancora in fase di costruzione quando Renzo arrivò in città, e la casa di Manzoni, dove l’autore scrisse il romanzo.

Ulisse – Alberto Angela, le puntate della nuova serie

La nuova serie è costituita di sei puntate a partire da “Viaggio nel mondo dei Promessi Sposi” questa sera. La settimana prossima l’argomento sarà “L’Inghilterra di Elisabetta” e poi nei sabato successivi: “I limiti del corpo umano”, “Le avventure negli abissi marini”, “I segreti della Roma sotterranea” e per chiudere uno speciale “Dietro le quinte”.