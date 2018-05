Ulisse 2018, puntata 5 maggio: Alberto Angela alla scoperta della Roma sotterranea

Le ricchezze della Roma nascosta nella quinta puntata in prima serata Rai 3 della nuova stagione con Alberto Angela e il piacere della scoperta



Ulisse – Il piacere della scoperta: diretta tv e streaming

Sarà ancora una volta Roma la città eterna la protagonista del quinto appuntamento della nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, in compagnia del grande Alberto Angela in onda stasera sabato 5 maggio alle 21.15 su Rai 3. La seconda parte dello speciale sui tesori nascosti di Roma andrà in onda sabato prossimo. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Ulisse – Alberto Angela e la Roma sotto terra, prima parte

Non è la prima volta che Ulisse e Alberto Angela in particolare dedicano una puntata di un loro documentario alle bellezze di Roma. Ma questa volta si parlerà di una città eterna “nascosta” che secoli e secoli di costruzioni hanno sotterrato. Roma sotto Roma. I segreti nascosti della città. Verranno raccontati attraverso location poco note, tesori mai dissepolti, porte segrete e sotterranei inesplorati. Uno per tutti, le Terme di Traiano nel parco di Colle Oppio, dove è stato ritrovato il più grande mosaico parietale di epoca romana mai scoperto: 300 metri quadri scoperti, ma una parte è ancora sepolto e da portare alla luce. La Basilica di Porta Maggiore, scoperta per caso durante i lavori per il viadotto ferroviario che porta alla Stazione Termini. Nel quartiere Appio Latino, sotto un tombino, si nasconde un ipogeo con affreschi magnifici, dove si mescolano simboli cristiani e simboli pagani? Anche questo è stato scoperto per caso, mentre si gettavano le fondamenta di un palazzo. Alberto Angela ci farà rivivere l’attività che ferveva in questi spazi.

E poi ancora la Cripta Balbi che permette di avere un’idea di un quartiere di artigiani romani nel Medioevo, al caratteristico cimitero della Confraternita dei Sacconi Rossi sull’Isola Tiberina o alle trasformazioni subite nel tempo dalla Basilica di San Clemente con le sue cripte nel sottosuolo.

Ulisse – Alberto Angela, le puntate della nuova serie

La nuova serie è costituita di sei puntate, le prime sono state “Viaggio nel mondo dei Promessi Sposi”, “I limiti del corpo umano”, “Le avventure negli abissi marini”, “L’Inghilterra di Elisabetta”, e ora in due puntata la volta di “I segreti della Roma sotterranea”.