Todo Cambia 3 maggio 2019: le storie di Antonio Ciotola chef non vedente e Romina Diana miss curvy

In seconda serata su Rai 3 con Lunetta Savino un cuoco che ha perso la vista ma non l’amore per la cucina e una donna bella anche con qualche chilo in più

Todo Cambia diretta tv e streaming

Saranno le storie di Antonio Ciotola chef non vedente e Romina Diana miss curvy al centro della nuova puntata di Todo Cambia la trasmissione che vede Lunetta Savino nel ruolo di voce narrante in onda questa sera in tv venerdì 3 maggio 2019 in seconda serata su Rai 3. Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay.

Todo Cambia 3 maggio 2019: la storia di Romina Diana

Romina Diana è una bella ragazza di Roma formosa e allegra, molto corteggiata dagli uomini, che sogna di fare la modella. Ad un certo punto della sua vita, giovanissima, comincia ad ingrassare a causa di una tiroidite. Il suo fidanzato di allora la lascia, lei perde fiducia in se stessa e gioia di vivere ma non la sua bellezza. Allora, spronata da un’amica, partecipare a un concorso di bellezza per ragazze sovrappeso. La sua vita cambia ed oggi Romina con le sue misure curvy è riuscita a farsi apprezzare per la sua bellezza tanto da essere parte attiva dell’associazione “Amarsi un po'” che raggruppa proprio ragazze e donne formose. Todo Cambia, Lunetta Savino e lo chef cieco Antonio Ciotola Antonio Ciotola è un cuoco napoletano di grande talento, che a soli 28 anni apre un ristorante nelle Marche che da subito va a gonfie vele. La sua vita cambia la notte di capodanno del 2006 quando dopo aver lavorato, festeggiando coi fuochi d’artificio, un petardo gli scoppia in faccia privandolo della vista. Dopo l’incidente, la sua esistenza sprofonda nel buio. Chiude il locale, smette di lavorare, si sente inutile. Un giorno però, aprendo la finestra sente un odore: patate e porri. Gli torna la voglia di cucinare e, grazie anche all’aiuto di sua moglie, Antonio ha di nuovo un lavoro ed ha ricostruito la sua esistenza. Ha tre bei figli ed è un uomo più umile e aperto agli altri.

Todo Cambia il programma

Todo Cambia, condotto da Lunetta Savino, racconta in ciascuna puntata due storie di persone che hanno deciso di cambiare la propria vita. Il cambiamento può nascere da una crisi, da un evento inaspettato, da un sogno irrealizzato, da una scelta consapevole ma anche da una ricerca della propria felicità che spesso viene messa da parte. In ogni caso ci vuole coraggio, determinazione e costanza. E quando questo accade la propria vita può avere una svolta positiva. Un giro d’Italia in lungo e in largo per trovare le storie più significative e per raccontare scelte e percorsi di vita realizzati da persone comuni. Un format originale Rai 3/Verve Media Company. Un programma scritto da Maria Cristina Cecilia, Luciano Palmerino e Federica Petruccioli; produttore esecutivo Verve Paolo Rivieccio; delegato Rai Mercuzio Mencucci. Regia Alessandro Torraca.