Todo Cambia 17 maggio 2019: Valeria Grasso contro il clan Madonia e Vincenzo Miano

Saranno le storie di Valeria Grasso e Vincenzo Miano protagoniste della nuova puntata di Todo Cambia la trasmissione con Lunetta Savino nel ruolo di voce narrante.

Vincenzo Miano è nato in provincia di Taranto, suo padre faceva l’operaio all’Italsider. E’ un tipo metodico, riflessivo e pieno di buona volontà. Si laurea in ingegneria informatica e viene assunto da una grande multinazionale che opera nel campo della telefonia e delle telecomunicazioni. E’ l’inizio di una carriera brillante. Col tempo però sente crescere dentro di sé una insoddisfazione sempre più forte. Comincia a chiedersi perché deve continuare a fare quel lavoro, iniziato da giovane, per guadagnare ed essere autonomo. Si chiede dunque cosa fare, pensando a qualcosa che venga da un’ispirazione, che sia evocativo, che lo incuriosisca. Oggi Vincenzo ha cambiato lavoro e stile di vita. Si è trasferito in campagna ed ha un’attività tutta sua. Guadagna di meno, ma vive in armonia con se stesso e sente di aver ripreso in mano la propria esistenza.

Todo Cambia, Lunetta Savino racconta il coraggio di Valeria Grasso

Valeria Grasso dopo la separazione dal marito deve crescere da sola i tre figli e così decide di prendere in affitto una palestra nella zona di San Lorenzo a Palermo. Un giorno un rappresentante del Tribunale le comunica che i locali sono sequestrati e l’affitto d’ora in poi va pagato al custode giudiziario. La donna apprende con sgomento che la palestra è di proprietà del clan Madonia, che non tarda a farsi sentire. La minacciano e le intimano di continuare a versare l’affitto che a questo punto in realtà è “un pizzo”. Valeria, che in un primo tempo accetta, una mattina si presenta alla Caserma dei Carabinieri per la denuncia. Con i suoi figli è costretta a lasciare Palermo ed entrare nel regime di protezione testimoni, arrivando anche a pensare che, senza di lei, i suoi figli tornerebbero a una vita normale, tentando anche il suicidio. Oggi vive lontana dalla Sicilia, ha cambiato lavoro e non si sente più una “vittima della mafia” ma “una donna dello Stato”.