Che fuori tempo che fa 18 febbraio 2019: l’attesa copertina di Crozza e gli ospiti di Fazio

Torna dopo una settimana di pausa il divertente e leggero talk in seconda serata su Rai 1 in compagnia di Fabio Fazio, Max Pezzali, Forest e Crozza

Che fuori tempo che fa: diretta tv e streaming

Dopo aver lasciato spazio allo speciale sulle elezioni regionali in Abruzzo la scorsa settimana, questa sera lunedì 18 febbraio 2019 torna in onda Che fuori tempo che fa il talk show informale condotto da Fabio Fazio nella seconda serata di Rai 1 alle 23:30 subito dopo la puntata del Commissario Montalbano. Il programma può essere seguito anche su pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Che fuori tempo che fa: ospiti di oggi 18 febbraio 2019

Ospiti della puntata stasera: in studio saranno ospiti: Stefano Accorsi, impegnato a teatro con “Giocando con Orlando”, liberamente ispirato all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, Angelo Russo che ne Il commissario Montalbano veste i panni di Catarella, il divertente e strampalato centralinista del commissariato di Vigata, Lillo, attore del duo Lillo e Greg, che con Sabrina Salerno è nel cast di “Modalità aereo”, nelle sale dal 21 febbraio. Inoltre Gianluca Guidi, in tournée con “Aggiungi un posto a tavola” – la commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini – nell’iconico ruolo di don Silvestro, lo stesso che fu reso celebre dal padre Johnny Dorelli nel 1974.

Momenti fissi del programma, come tutti i lunedì, la copertina di Maurizio Crozza e la presenza al tavolo con Fazio del cantante Max Pezzali in veste di cooconduttore e poi il Mago Forest e Raul Cremona.