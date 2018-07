Superquark puntata 25 luglio 2018: con Piero Angela anticipazioni Rai 1

Quarto appuntamento in prima serata su Rai 1 con Piero Angela alla scoperta dei tanti mondi della scienza

C’è Piero Angela in prima serata questa sera in tv mercoledì 25 luglio 2018, alle ore 21.30 su Rai 1 con il suo SuperQuark, per la quarta puntata di questa nuova edizione. A seguire, in seconda serata, l’approfondimento Superquark Musica sempre con Piero Angela per parlare di strumenti musicali tra storia, tradizione e tecnologia. Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Rai.it.

SuperQuark puntata 18 luglio 2018: documentario e rubriche

La puntata si aprirà come sempre con il documentario Blue Planet, prodotto dalla BBC sugli oceani, per parlare stasera del punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. E dove gli animali di terra vengono a contatto con quelli marini. Come i leoni marini delle Galapagos ma anche come certi pesci hanno imparato a vivere sulla terraferma, usando la coda come una molla per saltare di roccia in roccia. Le immagini mostrano poi come la forza del mare ha modellato le coste creando splendide sculture nelle scogliere diventate un affollatissimo condominio di colonie di uccelli marini.

Chiusura con le rubriche: in “Questione di ormoni” il professor Emmanuele Jannini parlerà della violenza sulle donne, cosa la scatena e quali sono gli sconcertanti dati di questa triste piaga; “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, e la sconfitta di Caporetto; “Tecnologia” il direttore d’IIT, Roberto Cingolani, spiega come la tecnologia aiuterà a sconfiggere l’inquinamento provocato dalla plastica. Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la scienza in cucina” per scoprire se è vero che i carboidrati fanno ingrassare e quali sono le diete migliori da seguire.

Superquark 2018: si parla di vaccini

Sempre di attualità il tema dei vaccini: Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni, sono andate a intervistare uno fra i 30 scienziati under 30 più influenti in Europa, all’Università di Zurigo e con lui hanno fatto il calcolo delle persone che, nella storia, hanno perso la vita per malattie prevenibili con vaccini, è impressionante, così come è impressionante il numero di persone che i vaccini hanno salvato, circa 20 milioni di vite e un risparmio di 350 miliardi di spese sanitarie solo negli ultimi 20 anni.

Spazio all’archeologia, con gli inviati del programma al seguito di un’equipe di bio-archeologi del prof. Fornaciari nelle missioni, per studiare antichi resti umani. Con l’evoluzione delle tecnologie medico-diagnostiche, questi resti possono oggi raccontare moltissime cose sui legittimi proprietari di un tempo e sulla loro vita.

Scienza e biologia. Senz’acqua un uomo può vivere per 3-4 giorni, ma ci sono delle creature microscopiche che sono in grado di sopravvivere per decenni. Sono i Tardigradi, paffuti animaletti che assomigliano a un orso a otto zampe. Questi organismi, in condizioni di siccità entrano in uno stato di quiescenza, che gli permette di resistere a temperature che vanno da -180° a +150° C, e perfino di sopportare le massicce dosi di radiazioni presenti nel vuoto dello spazio. I Tardigradi infatti sono gli unici esseri viventi conosciuti in grado di sopravvivere nello spazio interstellare. Marco Visalberghi è andato a vederli all’Università di Modena.

A “Superquark” anche un servizio sul Tirreno Meridionale al largo delle isole Eolie. Cosa si nasconde sotto la sua superficie? Oggi con speciali sonar è possibile togliere virtualmente l’acqua e il volto nascosto del Tirreno ha riservato molte sorprese, come la scoperta di 7 nuovi vulcani sottomarini. A seguire in studio Piero Angela e Paco Lanciano per approfondire con un esperimento.

Infine spazio alla tecnologia. Investire in bitcoin, la criptovaluta su Internet, sarà l’affare della nostra vita, o la bolla finanziaria del secolo? Giovanni Carrada e Andrea Pasquini sono entrati nel caveaux della Banca d’Italia per sentire gli esperti. I robot sempre più nelle nostre vite. Presto potrebbero affacciarsi anche a scuola, per dare una mano agli insegnanti. Si vedrà come nel servizio di Paolo Magliocco e Giulia De Francovich.