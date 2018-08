Superquark con Piero Angela: 1 agosto 2018, anticipazioni quinta puntata

C’è anche Alberto Angela nel quinto appuntamento in prima serata su Rai 1: si parla di stress, osteoporosi e dei mari verdi del sud

Superquark 2018 diretta tv e streaming



C’è Piero Angela in prima serata questa sera in tv mercoledì 25 luglio 2018, alle ore 21.30 su Rai 1 con il suo SuperQuark, per la quarta puntata di questa nuova edizione. A seguire, in seconda serata, l’approfondimento Superquark Musica sempre con Piero Angela per parlare di strumenti musicali tra storia, tradizione e tecnologia. Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Rai.it.

SuperQuark puntata 1 agosto 2018: documentario e rubriche

La puntata si aprirà come sempre con il documentario Blue Planet, prodotto dalla BBC sugli oceani, per parlare stasera de “I mari verdi”, i caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline, abitate da milioni di polpi che crescono, muoiono, depositano la loro base calcarea creando strutture a volte grandi come case tra bellissimi pesci colorati. Nel filmato si scopriranno comportamenti molto sorprendenti non senza uno sguardo all’innalzamento della temperatura degli oceani, che provoca a breve, medio e lungo termine conseguenze devastanti.

Chiusura con le rubriche: in “Questione di ormoni”, il professor Emmanuele Jannini e “l’amante in tasca“: come i nuovi media cambiano la sessualità; “Dietro le quinte della storia”, il professor Alessandro Barbero, i collaborazionisti dell’antichità, dalla parte dei barbari; con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la scienza in cucina”, per scoprire se è vero che magro vuol dire in salute e quale è la funzione di batteri nell’ ingrassamento.

Superquark 2018: Alberto Angela tra i palombari

Alberto Angela condurrà i telespettatori nel mondo dei palombari, per vedere da vicino come le nuove tecnologie abbiano cambiato negli anni una professione quasi mitologica. Si scenderà sul fondo del mar ligure di fronte a Capo Noli, dove nel marzo del 1795 fu combattuta una battaglia navale che fu il battesimo del fuoco dell’ammiraglio Nelson. Con i palombari della nave della Marina Militare ANTEO si seguiranno le attività di ricerca e scavo subacqueo sul relitto di Capo Noli (SV).

In Europa, decine di milioni di persone sono a rischio osteoporosi. Barbara Gallavotti e Daniela Franco al Politecnico di Torino. Nel servizio di Superquark spiegano lo studio interdisciplinare nel quale convergono biologia, chimica e nanotecnologie. In studio Piero Angela con l’ospite Mariano Golinelli, il filantropo che racconta la sua fondazione nata “per dare la possibilità ai giovani di accrescere la loro conoscenza, con i sogni che ognuno di loro coltiva…”

Che stress… ancora Barbara Gallavotti con Daniela Franco sono andate all’Università di Parma, dove si studia la fisiologia dello stress: da ufficio, o da competizione sportiva, o da esame o di qualsiasi altro tipo e l’efficacia delle strategie volte a contenerlo.