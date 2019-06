Superquark 26 giugno 2019: con Piero Angela la prima puntata, Alberto Angela a Napoli

Piero Angela sfida la carta d’identità e a 90 anni torna in prima serata su Rai Uno con il suo storico programma e c’è anche il figlio Alberto Angela

Superquark 2019 diretta tv e streaming



Di nuovo insieme, padre e figlio, un cognome che dà garanzie su tutto e su tutti in televisione. E poi il programma, storico anch’esso, oramai un rituale nelle serate calde d’estate. Stiamo parlando di Piero Angela e del suo SuperQuark, in onda questa sera in tv mercoledì 26 giugno 2019, alle ore 21.30 su Rai 1, con la prima puntata di questa lunga estate in compagnia anche di Alberto Angela che firmerà un servizio a settimana. Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Rai.it.

SuperQuark 26 giugno 2019: inossidabile Piero Angela

Lo scorso 22 dicembre Piero Angela ha festeggiato 90 anni e lo ha fatto in piena attività tornando a lavorare per preparare la nuova stagione della sua storica trasmissione SuperQuark che torna come ogni estate in prima serata su Rai Uno.

Ad aprire la prima puntata, il classico documentario della BBC quest’anno intitolato Dinasty sugli scimpanzé. In Senegal, in Africa Occidentale, vive un gruppo di scimpanzé guidati da un maschio di nome David. È il maschio alfa della comunità già da tre anni. Di norma, questo è il momento in cui i leader vengono spodestati. A peggiorare la situazione, David non ha alleati. Nessuno che lo aiuti a difendere la sua posizione. Con l’arrivo della stagione secca, il gruppo è costretto a vivere a più stretto contatto per sopravvivere. Per David, questo significa essere circondato da rivali che aspirano alla sua corona, pronti a uccidere per averla.

Superquark 2019: immancabile Alberto Angela

E dopo i grandi successi dei suoi programmi in prima serata durante la stagione invernale, prima Ulisse e poi Meraviglie, Alberto Angela non lascia da solo il padre, e questa settimana andrà poi al Museo Archeologico di Napoli, dove la bellissima collezione di statue di bronzo ritrovate nella Villa dei Papiri saranno il pretesto per ritornare ad Ercolano sotto la cenere del Vesuvio.

Superquark i servizi e le altre rubriche della prima puntata