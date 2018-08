Superquark mercoledì 22 agosto 2018 con Piero Angela: anticipazioni Rai 1

Nuovo appuntamento in prima serata su Rai 1 con Piero Angela: tra gli argomenti la natura del Messico e la piccola ‘Pompei’ di Piuro

Superquark 2018 diretta tv e streaming



Torna nella sua collocazione naturale SuperQuark che andrà in onda questa sera mercoledì 22 agosto 2018 in prima serata alle ore 21.30 con Piero Angela che a seguire, come sempre, concederà il bis in seconda serata con l’approfondimento Superquark Natura. Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Rai.it.

SuperQuark puntata 22 agosto 2018: documentario e rubriche

La puntata si aprirà come sempre con il classico documentario della BBC che stavolta si sposta in Messico tra le rigogliose foreste tropicali, deserti bruciati dal sole e vulcani coperti di neve, su un territorio che si estende per oltre 2000 chilometri. Uno spazio quasi interamente dominato da una dorsale di montagne, che lo segue per tutta la sua lunghezza: la Sierra Madre. Superquark visiterà questa grande catena montuosa, che attraversa climi completamente diversi. Aridi e desertici al nord, e tropicali al sud. Un territorio di rocce, culla di un’incredibile biodiversità. Tra paesaggi sorprendenti e animali insospettati.

Chiusura con le rubriche: a “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, i casi clamorosi di generali o ammiragli condannati a morte per essere stati sconfitti. “Psicologia delle bufale”: Massimo Polidoro, segretario del CICAP, parlerà della nuova medicina germanica…cosa è? Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la scienza in cucina”, come quando e perché pulire il frigorifero.

Superquark 2018: gli altri servizi

Dietro le quinte della sonda Bepi Colombo in partenza per Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, con ben 4 dei suoi strumenti costruiti in Italia. Che fine ha fatto il Capo Stazione, quel funzionario con la divisa dal cappello rosso che dava il via ai treni con una paletta verde? C’è ancora, ma il via lo dà con comandi elettronici. Gli inviati di Superquark alla scoperta dei sistemi di sicurezza della rete ferroviaria italiana, in particolare dell’Alta Velocità.

I bambini nati in Italia vengono sottoposti ad un esame del sangue che indica il rischio di sviluppare oltre 40 diverse terribili malattie. Un esame in grado di cambiare la vita ad un neonato su 2000. Giovanni Carrada e Daniela Franco spiegano di cosa si tratta.

Piuro, una piccola cittadina che esattamente 4 secoli fa fu sepolta da un’immensa frana e sparì completamente. Si trova in Valchiavenna in provincia di Sondrio. Solo negli ultimi decenni si è cominciato a scavare, e come in una piccola Pompei, è riapparso un mondo scomparso. Gli archeologi hanno trovato i resti di una comunità fissata nell’attimo del disastro, i lavori vanno avanti e Paolo Magliocco, con Giulia De Francovich sono andati a vedere cosa si sta scoprendo.

La prima fabbrica al mondo per costruire mobili artigianali, tutti diversi e su misura, ma automaticamente è italiana, Giovanni Carrada e Daniela Franco sono andati a vedere come funziona. E’ la lingua più parlata nel mondo. Quasi un miliardo e trecento milioni di persone si esprimono in questo idioma. Un quarto del genere umano. E’ il cinese: come si insegna questa lingua in Italia? Superquark è andato a indagare.