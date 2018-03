Storie maledette, 18 marzo: seconda parte intervista Sabrina Misseri e Cosima Serrano

Continua il faccia di Franca Leosini con le due donne, madre e figlia, condannate con l’ergastolo per la morte di Sarah Scazzi, prima serata su Rai 3



Questa sera domenica 18 marzo in prima serata su Rai 3 torna Storie maledette il programma di Franca Leosini con una grande esclusiva: la seconda parte delle interviste a Sabrina Misseri e a sua madre Cosima Serrano condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi. La puntata, può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre si può rivedere nei prossimi giorni sul sito di Rai Repley dove è già disponibile la prima parte.

Storie maledette intervista Sabrina Misseri e Cosima Serrano

Grande successo per la prima puntata che ha riportato sotto i riflettori un caso che ha scosso la cronaca del paese. Franca Leosini ha incontrato e intervistato Sabrina Misseri e Cosima Serrano, condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi, che per la prima volta raccontano la loro verità su uno dei casi che maggiormente ha diviso e appassionato l’opinione pubblica: il giallo di Avetrana. Con l’accusa di aver ucciso la piccola Sarah, dopo un lungo e intricato iter processuale che le ha condannate all’ergastolo, Sabrina e Cosima Misseri scontano la pena nel carcere di Taranto.

Storie maledette, 16° anno per la trasmissione di Franca Leosini

“Era un puntino tenue sulla mappa di Puglia, Avetrana. Fino a quando, alla fine di agosto del 2010, una ragazzina che ha i capelli biondi come spighe di grano, improvvisamente, scompare”. Franca Leosini torna con Storie Maledette – Sarah Scazzi: quei venti minuti per morire. “Storie Maledette”, continua nell’impegno di capire, dubitare, raccontare. Prosegue nel tentativo di spiegare come le rischiose partite con il destino si perdano, quando quel lato oscuro che abita ciascuno di noi, occupa con prepotenza l’anima, portando a gesti estremi che spesso in nulla somigliano a chi li ha commessi. I protagonisti di “Storie Maledette” non sono mai professionisti del crimine, ma persone che sono piombate nel baratro di una maledetta storia, della quale o sono responsabili o pagano l’alto prezzo di una colpa della quale si professano innocenti.