Speciale terremoto 24 agosto 2018: Santa Messa da Amatrice e programmazione Rai

Nel giorno del secondo anniversario del terremoto che colpì Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo il 24 agosto 2016 tanti appuntamenti sulle reti Rai



Terremoto in Umbria speciale in tv e streaming

Sembra ieri ma sono passati oramai due anni. Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche. contano quasi 300 vittime, 17 mila sfollati, con Amatrice simbolo della distruzione causata dal terribile terremoto che il 24 agosto 2016 colpì il centro Italia. Venerdì 24 agosto 2018 nel secondo anniversario della tragedia la Rai dedica una serie di trasmissioni e speciali. Per lo streaming da pc, tablet e cellulare c’è Rai Play mentre on demand, dopo la mezzanotte, Rai Repley.

Terremoto in Umbria, Amatrice e gli altri comuni due anni dopo

Su Rai1, alle 10.55 viene proposta in diretta da Amatrice – uno dei centri più colpiti – la Santa Messa in suffragio delle vittime. La trasmissione è a cura del Tg1. Spazi di approfondimento anche in Uno mattina estate, dalle 7.10, e a La vita in diretta estate, dalle 15.30. Alle 23.30, inoltre, Rai1 ripropone “Muti per l’Umbria”, il concerto che il maestro Riccardo Muti ha dedicato il 4 agosto – con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica – alla terra umbra devastata dal sisma del 2016 e che Rai5 ha trasmesso in diretta da piazza San Benedetto a Norcia.

Su Rai3, il ricordo è affidato ad Agorà estate, dalle 8.00; a Blob, con una puntata dedicata alla ricorrenza alle 20.00; e a Vox Populi, alle 20.25. Un ampio approfondimento, inoltre, a Linea Notte estate del Tg3 alle 23.15. Ancora per quanto riguarda l’informazione su Rai3, da segnalare lo Speciale della Testata Giornalistica Regionale in onda a diffusione nazionale alle 15.00 con collegamenti dalle zone colpite dal sisma.

Speciale in diretta su Rai News24 da Amatrice, Accumoli, Arquata e Visso. Tutte le Testate televisive e radiofoniche Rai, poi, daranno ampio spazio alla ricorrenza in tutte le edizioni.