Sereno Variabile estate 23 giugno 2019 nella Valle di Ledro con il Lago e le Palafitte

Appuntamento domenicale con i viaggi estivi di Osvaldo Bevilacqua questa settimana in una zona bellissima del Lago di Garda

Sereno Variabile diretta e streaming

Sarà la Valle di Ledro con il suo lago e le famose Palafitte di Ledro la protagonista del nuovo viaggio di Osvaldo Bevilacqua per Sereno Variabile Estate in onda su Rai Due domenica 23 giugno 2019 alle 14. La puntata può essere seguita in streaming, da pc, tablet e smartphone su RaiPlay – Rai2 e on demand dopo la mezzanotte Rai Replay.

Sereno Variabile Estate domenica 23 giugno 2019 Val di Ledro

Questa settimana andremo alla scoperta di un posto speciale per un’ estate diversa: La Valle di Ledro nella parte sud – occidentale del Trentino, un territorio ricco di scenari naturalisti unici. Curiosità, percorsi enogastronomici, ricostruzioni storiche. Un viaggio al centro della bellezza. Il lago di Ledro si trova in una valle sospesa che congiunge la valle del Chiese con il lago di Garda.

Sereno Variabile Estate le Palafitte di Ledro

La Valle di Ledro nella parte sud – occidentale del Trentino, un territorio ricco di scenari naturalisti unici. Dal clima mediterraneo del lago di Garda, con i suoi ulivi e limoni, salendo si va verso una zona tipicamente dolomitica. Un viaggio immersi nella bellezza della Riserva della Biosfera. E arrivando, in Val di Ledro, il sito archeologico, venuto alla luce in occasione dell’apertura della centrale idroelettrica. Si tratta delle Palafitte di Ledro: già 4.000 anni fa, durante l’età del bronzo, le sponde di questo Lago ospitavano un villaggio palafitticolo. Nell’ultimo secolo sono stati rinvenuti più di 10.000 pali che hanno valso al sito archeologico del Lago di Ledro il riconoscimento dell’Unesco. E ancora, curiosità, percorsi enogastronomici, ricostruzioni storiche. Un viaggio al centro della bellezza.